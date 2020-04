La URV planifica el final de curs comptant que no es podrà tornar a les aules

Universitat Rovira i Virgili de Tarragona

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha decidit fer tota la docència i avaluacions de manera online fins a final de curs, donada la situació d’excepcionalitat i incertesa sobre quant temps s’allargarà l’estat d’alarma.

També s’habilitarà una convocatòria d’avaluació única al juliol, amb possibilitat de recuperació al setembre. Per als estudiants que estiguin en període de pràctiques, s’analitzarà si en alguns casos poden finalitzar-les mitjançant una sessió formativa per internet o si s’intenten reprogramar per al curs vinent.

ACN