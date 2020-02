La URV oferirà el curs vinent un nou grau d’Enginyeria Matemàtica i Física per “retenir” talent

Pla obert de la rectora de la URV, María José Figueras, en la roda de premsa posterior al Consell de Govern, a la Facultat de Medicina de Reus. FOTO: ACN

ACN

El grau d’Enginyeria Matemàtica i Física serà la gran novetat de la Universitat Rovira i Virgili (URV) per al curs vinent. Amb aquest títol es vol retenir al territori un perfil d’estudiants “d’altes capacitats” que fins ara havien de marxar a fora. D’entrada s’oferiran 20 places -amb la intenció d’arribar a 40 més endavant- i implicarà fins a cinc departaments de la institució que hi aportaran el professorat. “És un esforç molt important en una època de restriccions pressupostàries, però era un àmbit llargament reivindicat pel nostre entorn”, ha apuntat el vicerector de Programació Acadèmica i Docència, Domènec Puig. La programació del curs 2021-2022 també inclourà el nou màster de Catàlisi Sostenible i el nou doctorat en Bioinformàtica.

El nou grau, pendent de superar el procés de verificació de l’Agència de Qualitat Universitària, és una proposta interdisciplinar que pretén formar graduats en l’àmbit de la física i de les matemàtiques, un perfil força demanat al mercat laboral. Els nous estudis s’oferiran a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) i el 40% del contingut s’impartirà en anglès. El grau donarà continuïtat a la institució als estudiants de Batxillerat que actualment participen al programa Talent Jove en Física i Matemàtiques de la URV, que va rebre el premi d’innovació docent l’any 2011.



Els nous estudiants tenen un nivell “molt baix” d’anglès

Enguany la URV ha fet una prova de nivell d’anglès a 2.338 estudiants de primer de grau, dins el pla de foment de terceres llengües impulsat aquest curs. La rectora, María José Figueras, ha explicat que les proves constaten un nivell “molt baix”, atès que gairebé el 75% no arriben al nivell B2 i només un 7% tenen un nivell C1. “Cal insistir perquè es treballi molt intensament en les etapes anteriors”, ha manifestat la rectora, qui ha recordat els cursos gairebé subvencionats al 100% i els recursos per al treball independent a disposició dels alumnes.



La URV vol un nou estabulari

D’altra banda, la rectora ha explicat que aspiren a poder habilitar un nou estabulari a l’edifici Eurecat, a tocar de l’hospital Sant Joan de Reus. Allà la URV hi vol ubicar un “nucli de laboratoris” que quedi connectat en el futur amb la nova Facultat de Medicina –encara sense data ni pressupost. El projecte, valorat en més d’un milió d’euros, estaria cofinançat per la Generalitat i permetria renovar l’estabulari actual, que ha quedat “obsolet”. La instal·lació està destinada a la cria i manteniment d’animals que han de ser utilitzats en procediments i experimentació pels investigadors de la facultat i dels hospitals de Reus i Tarragona.