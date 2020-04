JCA Cinemes engega el VII concurs de dibuix de Sant Jordi en línia

JCA anima als nens i nenes a participar al #VIIConcursDeSantJordi.

Aquest any JCA Cinemes no podrà seguir el procediment habitual per celebrar el concurs de dibuix de Sant Jordi, que arriba a la seva setena edició. Tot i això, JCA no vol renunciar a “rebre les obres d’art dels més petits de casa”, motiu pel qual s’ha decidit posar en marxa el concurs per via virtual.

Per aquelles famílies que no van poder recollir la làmina al cinema, es pot descarregar a la seva pàgina web i seguir el procediment que s’indica al revers de la làmina.

Per a les famílies que ja tenen la làmina a casa i ja han fet el dibuix, cal:

– Escriure al revers de la làmina, al costat de l’edat, el nom de la població.

– Escanejar o fer una foto, per davant i per darrere, de la làmina.

– Enviar-la a socialmedia@triangle.es

La data límit per enviar les creacions és el dia 30 d’abril i la deliberació dels guanyadors es farà durant la setmana del 4 de maig. Per a més informació, es poden consultar les bases completes del concurs al revers de la làmina.

El concurs es distribueix en quatre categories: de 3 a 4 anys, de 5 a 6 anys, de 7 a 9 anys i de 10 a 12 anys. Els primers premis obtindran 6 entrades dobles (una entrada doble al mes durant sis mesos), els segons 3 entrades dobles i els tercers, 2 entrades dobles.

