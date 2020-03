Independitzar-se del mòbil per viure més

Quan estem amb altres persones, cal prioritzar viure el moment present en companyia a mirar el mòbil.

La majoria d’usuaris de telèfons intel·ligents dedica més de dues hores diàries a l’ús del mòbil, xifra que s’accentua en els joves i pot arribar a més de quatre hores. Sense adonar-nos-en, consultem el telèfon incomptables vegades al llarg del dia, ja sigui per respondre missatges, mirar fotografies, penjar-ne, jugar, consultar el correu, el temps… i així un llarg etcètera de funcions que ens permeten fer els nostres mòbils en l’actualitat.

El fet que cada vegada puguem fer més coses amb el mòbil ha creat una relació de dependència dels usuaris, que en molts casos ha esdevingut una addicció. Cal ser conscients d’aquesta cara fosca de la tecnologia, ja que pot provocar-nos problemes d’atenció, ansietat, un deteriorament de la concentració i la memòria, així com de les relacions socials, a més de fomentar la cultura de les aparences.

les aplicacions que ens permeten controlar el temps que fem sevir el mòbil ens poden ajudar a desenganxar-nos-en

Per recuperar l’autonomia respecte al nostre telèfon mòbil, existeixen nombroses aplicacions —o funcions dins les aplicacions— que ens permeten controlar i delimitar el temps que tenim el mòbil desbloquejat o una aplicació oberta. Aquestes aplicacions ens poden ajudar a agafar consciència de fins a quin punt vivim enganxats al mòbil, i fer-nos plantejar si realment el temps que hi dediquem ens aporta cap benefici.

Desactivar les notificacions també ens pot ajudar a ser menys esclaus del telèfon: podem establir unes hores o moments del dia concrets per consultar el mòbil, i evitar fer-lo servir la resta del dia sempre que es pugui.

Evitar tenir el telèfon sempre a la vista és un altre dels trucs per no estar-ne tan pendents. Especialment quan estem amb altres persones, és important deixar-lo a banda i centrar-nos en el moment present. Ser capaços de gaudir la companyia d’altres persones sense necessitat de tenir el mòbil al nostre costat hauria de ser molt més habitual del que ho és actualment.

D’altra banda, encara que estiguem sols, l’ús del mòbil ens pren temps per realitzar altres activitats que segurament ens omplirien molt més: llegir, dibuixar, tocar un instrument, fer esport, relaxar-nos, passejar… Hi ha moltes coses per fer si ens desenganxem del mòbil. A l’hora de llevar-nos i anar-nos-en a dormir, deixar el mòbil una estona abans ens permetrà estar més relaxats i descansar millor, o començar el dia sense estrès.

Aquests són alguns dels petits gestos que ens poden ajudar a no dependre tant del mòbil i viure més el que ens envolta. Amb tot, si sentim que tenim una dependència molt gran del telèfon, pot ser que necessitem l’ajuda d’un professional per tractar de forma específica l’addicció.