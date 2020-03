[Galeria de fotos] Així viu Valls l’estat d’alerta

Una veïna de Valls davant de la porta d’un supermercat amb màscara i guants per protegir-se. Foto: El Vallenc

Els carrers s’han buidat des del decret de l’estat d’alerta signat pel president del Govern espanyol per combatre l’expansió del coronavirus. Els carrers de la capital de l’Alt camp en prou feines veu moviment. Només el necessari i el que permet la normativa: per anar a treballar, comprar, treure el gos, per assistència i cura de persones dependents o per motiu de necessitat. Carrers buits, molt poc trànsit de vehicles per les carreteres i carrers i la poca gent que surt, bona part d’ella ho fa amb màscara. Mossos d’Esquadra i Policia Local fan controls a les entrades i sortides de la ciutat.

En els darrers dies i després del cap de setmana la ciutat s’ha buidat. Places totalment buides, places precintades per la Policia Local, comerços tancats i només es troben oberts els estrictament marcats pel govern. Empreses obren però tancats al públic, mentre que el Polígon Industrial de Valls la producció ha baixat entre un 30% i 40% en els darrers dies. Gent tancada a casa, estudiants sense escola ni universitat i molts ja opten pel teletreball. Així s’està vivint a la capital de l’Alt Camp, no massa diferent a la resta de ciutats i pobles del país.