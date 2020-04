Fridays for Future, 2020 Rebel·lió pel Clima i Aliança pel Clima criden a una acció global pel clima el 24 d’abril

En el context de l’emergència sanitària actual i la posterior sortida econòmica, centenars d’organitzacions socials sota el paraigua de Fridays for Future, 2020 Rebel·lió pel Clima i Aliança pel Clima convoquen a la ciutadania a una acció global pel clima divendres que ve 24 d’abril a les 22:00 per a reivindicar un canvi que posi en el centre el medi ambient i a les persones i tingui en compte criteris de justícia social i climàtica. Per aconseguir això, les organitzacions, entre les quals es troba Ecologistes en Acció, conviden a una manifestació a través de projeccions d’ombres i sons en façanes que es reflectirà en les xarxes socials mitjançant fotos i vídeos d’aquestes.

Amb la convicció que cada crisi és una crisi i ha de ser tractada com a tal, les organitzacions convocants són conscients que no és moment d’interferir en la lluita contra la pandèmia ni de treure recursos per aquesta lluita i, per això, aquesta convocatòria impulsada pel col·lectiu Fridays for Future a tot el món sota el marc de “Global Strike for Climate”, situa el seu centre en les façanes i les xarxes socials i crida a la reflexió i a establir les bases per a actuacions futures, més concretes i contundents.

La crisi climàtica continua sent una realitat i, malgrat estar formalment declarada des de moltes institucions, segueix sense ser reconeguda com a tal per alguns dirigents, que opten per desoir les indicacions científiques a través d’una inacció culpable.

“La humanitat s’enfronta a una emergència climàtica sense precedents en la qual també és necessari actuar amb la responsabilitat de protegir la vida en primer lloc. L’escalfament global és conseqüència directa del model de producció i consum que arrisca la supervivència com a espècie, en basar-se en l’explotació il·limitada dels recursos naturals, impactant de manera injusta en les poblacions més pobres i vulnerables“, assenyalen les organitzacions en el manifest.



Aquesta defensa de la supervivència ha de portar als governs a assumir l’estat d’emergència climàtica i, per tant, prendre mesures ambicioses i dràstiques. Actuar amb contundència avui enfront de l’emergència climàtica evitarà els pitjors impactes ambientals i socials en el futur.



Per això, les organitzacions proposen sortir de l’immobilisme actual i transformar l’activitat econòmica d’una manera climàtica i socialment justa. En el manifest, apunten les actuacions que s’haurien de dur a terme tenint en compte dos principis bàsics:



· Des del punt de vista climàtic, enfrontar una reducció dràstica de les emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle, en línia amb les indicacions científiques i aconseguint la neutralitat el més aviat possible.

· Des delpunt de vista social, consideració absolutament prioritària de les persones i dels col·lectius vulnerables, garantint per a ells unes condicions de vida dignes.



Més informació: Miquel Vallmitjana, responsable de clima d’Ecologistes en Acció, 661 184 185

Manifest #AcciónGlobalPorElClima24Ahttps://alianza-clima.blogspot.com/2020/04/manifiesto-24-de-abril-accion-global.html



Fridays for Future – Joventut pel ClimaMoviment de joves ecologistes. Sorgeix a Europa i arriba al nostre país el febrer de 2019 amb la voluntat d’exigir a la classe política que apliquin mesures urgents per mitigar l’escalfament global. Ens organitzem per aconseguir una transició enfront de la crisi climàtica.juventudxclima.es



2020 Rebel·lió pel Clima Campanya europea conformada per més de 30 organitzacions que reclamen la justícia climàtica. El seu objectiu és realitzar connexions entre les diferents lluites i ajudar els grups i moviments a intensificar les seves accions de manera estratègica i coordinada.2020rebelionporelclima.net | by2020weriseup.net



Aliança pel Clima Va néixer a principis de 2015 en el context dels debats i iniciatives prèvies a la Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP21) que va donar lloc a l’Acord de París. Està formada per més de 400 organitzacions que representen al moviment ecologista, sindical, agrari, de cooperació al desenvolupament, ciència i recerca i consumidors.alianza-clima.blogspot.com