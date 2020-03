Fer esport: per on començo?

Escollir una activitat que ens agradi serà una de les claus de l’èxit per mantenir-nos constants en la pràctica esportiva.

Introduir l’activitat física al nostre dia a dia és un element imprescindible per portar un estil de vida saludable. L’exercici físic i l’esport ens aporten nombrosos beneficis a nivell físic i psíquic, com ara més energia, vitalitat i confiança en un mateix, a més d’augmentar la nostra esperança de vida.

Per a la població adulta en general, l’OMS recomana dedicar, com a mínim, 150 minuts a fer una activitat física aeròbica d’intensitat moderada o bé 75 minuts d’activitat intensa, en sessions que durin com a mínim 10 minuts. Tot i això, no cal quedar-nos aquí; com més temps hi dediquem, més beneficis n’obtindrem.

Un dels primers esculls a vèncer per incloure l’activitat física en la nostra rutina és la planificació. És imprescindible fer un espai a l’agenda per dedicar-lo a l’esport o a fer activitats que ens permetin exercitar el nostre cos. Per començar amb l’exercici de forma regular és important plantejar-nos activitats que s’adaptin al nostre nivell: no hem de forçar el cos, sinó anar progressant en l’activitat física.

Exercitar els músculs és important, però hem d’assegurar també que fem activitats aeròbiques, ja que són les que ens aporten beneficis al sistema cardiovascular, entre altres. Marcar-nos objectius ens pot ajudar a motivar-nos, a més de facilitar la planificació de la nostra activitat física, però cal que aquests siguin assolibles i realistes. Si tenim dubtes sobre com iniciar-nos en la pràctica esportiva, demanar assessorament a un professional ens garantirà que no ens estem posant en risc i que anem pel bon camí.

Un altre element que pot potenciar la motivació és practicar esport en companyia. A més de fomentar les relacions socials, sempre ens costarà menys posar-nos a fer esport si algú altre també hi participa, la motivació serà recíproca.

Començar a fer esport escollint una activitat que ens agradi i interessi és un altre factor que hem de tenir en compte. Ja siguin activitats aquàtiques, al gimnàs o a l’aire lliure, hi ha mil maneres de mantenir-nos actius, de ben segur que trobarem la nostra i la podrem adaptar a la intensitat que necessitem.

Finalment, acompanyar l’inici de la pràctica esportiva amb una millor alimentació i eliminar hàbits nocius com ara fumar faran que el nostre progrés sigui encara major, a més d’aportar-nos beneficis més complets.