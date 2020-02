‘Especials’, la nova pel·lícula dels directors d”Intocable’, s’estrena als cinemes en català

ACN

El nou projecte dels directors d”Intocable’, ‘Samba’ i ‘C’est la vie!’, Olivier Nakache i Eric Toledano, arriba als cinemes en català després del seu pas pel Festival de Canes i de rebre el Premi del Públic a Sant Sebastià. La pel·lícula explica la historia real d’Stephane Benhamou i Daoud Tatou, dos amics de dues creences religioses diferents que creen una organització sense ànim de lucre per ajudar a nens i adolescents amb trastorn de l’espectre autista. La cartellera també inclou la nova versió d”El hombre invisible’, protagonitzada per Elisabeth Moss, el drama judicial ‘Cuestión de justicia’ amb Brie Larson i la nova cinta de Guy Ritchie ‘The Gentlemen’. ‘Especials’



‘El hombre invisible’

Film de terror que se centra en la història de la Cecilia, una dona que refà la seva vida quan la seva exparella, un maltractador, s’hagi suïcidat. Just després, però, comença a tenir visions estranyes fins al punt que es convenç que, en realitat, continua viu. La cinta està protagonitzada Elisabeth Moss i dirigida per Leigh Whanell.



‘The Gentlement: Los señores de la mafia’

Guy Ritchie dirigeix aquesta comèdia amb Matthew McConaughey, protagonitzada per l’expatriat americà Mickey Pearson, un home que es va fer ric construint un imperi de marihuana a Londres. Quan corre la veu que està buscant treure diners del negoci, es desencadenen una sèrie de plans per aquells que volen la seva fortuna.



‘Cuestión de justícia’

La cinta explica la història real del jove advocat Bryan Stevenson i la seva història batalla judicial. Després de llicenciar-se a Harvad, rep ofertes de feina molt lucratives. Amb tot, ell decideix posar rumb a Alabama per defensar les persones condemnades erròniament i que no tenen recursos per aconseguir una representació legal adequada, amb l’ajuda de l’activista local Eva Ansley. Un dels casos més rellevants és el de Walter McMillian, que el 1987 va ser sentenciat a pena de mort per l’assassinat d’una noia de 18 anys, malgrat que les proves indicaven el contrari. Inicia llavors una lluita per demostrar la seva innocència.



‘El doble más quince’

L’Ana és una dona de quasi 50 anys que viu amb el seu marit, els seus dos fills i un gos en una casa amb jardí. Amb tot, té una sensació de buit que l’envaeix. Un dia, l’Ana trenca la monotonia quan coneix en un xat sexual a un noi de quinze anys, l’Eric. El jove comparteix amb ella una sensació de buit sobre la vida que està vivint. La pel·lícula està dirigida per Mikel Rueda de Sasieta i protagonitzat per Maribel Verdú i Germán Alcarazu. És la continuació del curtmetratge ‘Caminan’, amb el mateix repartiment.



‘Reina de corazones’

Annie és una advocada d’èxit que viu en una casa d’estil modernista amb les dues filles i el marit, Peter, un físic de molta reputació. L’aparició de Gustav, un fill de la relació anterior de Peter, altera la vida de l’Annie fins a conseqüències devastadores. Drama danès dirigit per May el-Toukhy i interpretat per Trine Dyrholm, Gustav Lindh, Magnus Krepper i Frederikke Dahl Hansen.



‘Cuerdas’

Thriller dirigit per Jose Luis Montesinos que narra la història de l’Elena, una jove tetraplègica que queda incomunicada per un accident. Només té la companyia del seu gos, l’Athos. El que hauria de ser el seu millor amic acaba sent el pitjor dels companys quan contrau una estranya malaltia.



‘The Collini case’

Drama dirigit per Marco Kreuzpaintner i basat en la novel·la homònima de Ferdinand von Schirach. Un advocat decideix porta la defensa d’un home al qual acusa d’haver assassinat un home de negocis. A mesura que aprofundeix en la investigació del cas, l’advocat destapa un dels majors escàndols judicials de la història d’Alemanya.