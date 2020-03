Espanya supera a les xifres oficials de la Xina de morts per coronavirus, amb 3.434 persones que han perdut la vida

Imatge del laboratori de l’Hospital Clínic que fa proves de coronavirus.

Espanya ha superat les xifres oficials de la Xina de morts per coronavirus, amb 3.434 persones que han perdut la vida a l’Estat espanyol. Són 738 defuncions més que les registrades fa 24 hores. Segons les dades del Ministeri de Sanitat fetes públiques aquest dimecres al matí, hi ha 47.610 positius confirmats de covid-19, 7.937 més que dimarts. A tot l’Estat espanyol, 3.166 persones estan ingressades a l’UCI, 530 més. D’altra banda, 5.367 pacients han rebut l’alta, 1.573 més que fa 24 hores. La Comunitat de Madrid continua sent l’autonomia amb més casos de coronavirus, amb 14.597 positius i 1.825 morts, seguida de Catalunya amb 9.937 casos i 516 defuncions.

A la Xina les defuncions confirmades per les autoritats són del voltant de 3.280. Així doncs, Espanya se situa només per darrere d’Itàlia en el nombre de defuncions per coronavirus. El nombre de morts de les últimes 24 hores a l’Estat espanyol és el més alt registrat fins ara en un dia i suposa un augment del 27%.



Pel que fa a la xifra total d’infectats, implica un augment del 20% amb relació a les dades de positius confirmats dimarts. El director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que del total, hi ha 26.900 casos hospitalitzats.



Simón ha remarcat que l’augment de positius del 20% és equivalent al de dimarts, quan l’augment amb relació a dilluns va ser del 19,9%. Segons ha explicat, a Catalunya s’ha registrat un increment significatiu d’hospitalitzats i persones ingressades a l’UCI, superior a la mitjana estatal.



2.073 casos més a Catalunya

A Catalunya, segons les dades facilitades pel Ministeri de Sanitat, s’han registrat 2.073 casos més en un dia. Hi ha 230 persones més ingressades a l’UCI amb un total de 781. Pel que fa a les morts, són 234 noves defuncions en un dia. A banda, 1.274 persones han rebut l’alta, 546 més que dimarts.

ACN