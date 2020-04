Espanya registra una nova caiguda de morts diaris, amb 399 defuncions, i supera els 200.000 positius, segons Sanitat

Positive blood test tube on coronavirus on top of many tubes. Coronavirus outbreak

Espanya ha tornat a registrar una baixada dels morts diaris per coronavirus amb 399 defuncions les últimes 24 hores, segons les dades del Ministeri de Sanitat d’aquest dilluns. És una xifra diària de morts inferior a la registrada ahir (410) i cal remuntar-se al diumenge 22 de març, quan van ser-ne 394 en 24 hores, per trobar una dada de defuncions diàries més baixa que la d’aquest dilluns. L’Estat espanyol ja suma 20.852 defuncions per coronavirus i 200.210 positius, dels quals 31.053 són professionals sanitaris. Pel que fa a les altes, hi ha 80.587 persones curades. L’autonomia amb més casos segueix sent Madrid, amb 56.963 positius, seguida de Catalunya amb 41.676 casos.

El director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha afirmat en roda de premsa que es tracta d’una dada que “va donant esperança” tot i que segueix sent “trista”. La xifra de 399 morts significa un augment del 2%.



Pel que fa als casos positius, Simón ha xifrat els nous casos en 2.881, una “xifra molt bona”. També s’han detectat 1.385 positius de persones que no són nous contagis perquè van iniciar símptomes fa més de 14 dies, la qual cosa eleva a 4.266 casos l’augment de positius en relació amb les dades de diumenge.



El Ministeri de Sanitat xifra les altes en 1.694 -i no 3.230, que és la dada que s’obté si es compara amb la d’ahir- per un canvi en les altes corresponents a dies previs a Galícia. Simón també ha destacat que els ingressats a l’UCI registren un “descens constant”.



Simón ha explicat que en les últimes setmanes s’ha incrementat significativament el nombre de proves PCR -d’una mica menys de 200.000 a 700.000 a la setmana-. “La incidència està baixant molt”, ha dit. El grau de positivitat a les proves va ser l’última setmana de 3,1% mentre que la setmana del 23-29 de març era del 26,8%. Segons Simón, això demostra que s’està aconseguint controlar la transmissió.



Dels nous positius, 191.164 s’han detectat amb proves PCR i 9.046 amb test d’anticossos. També hi ha 1.307 casos amb anticossos positius però sense símptomes en el moment del diagnòstic, que eleven els positius a 201.517.

ACN