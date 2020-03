Es prohibeix els vols procedents d’Itàlia fins el 25 de març pel coronavirus

Imatge d’una usuària de l’aeroport del Prat observant la pantalla de vols aquest 25 d’agost de 2019. (Horitzontal)

ACN – El govern espanyol ha prohibit tots els vols procedents d’aeroports italians entre aquest dimecres i el 24 de març pel coronavirus.

Aquesta restricció no serà d’aplicació per a aeronaus de l’Estat, ni per a la realització d’escales amb fins no comercials, vols exclusius de càrrega, posicionals, humanitaris, de metges o d’emergència. L’ordre s’ha publicat ja al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) després que l’hagi aprovat el Consell de Ministres a proposta dels ministres de Sanitat i de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

La resolució argumenta que tot el territori italià està en quarantena.