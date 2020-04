Entitats, empreses i particulars, solidaris en la lluita contra el Covid-19

Empreses, entitats i particulars han mostrat la seva solidaritat de diverses maneres.

El teixit social i empresarial de la ciutat de Valls, la comarca i poblacions properes s’ha bolcat en la lluita contra el coronavirus de maneres molt diverses. Des de l’inici de l’emergència sanitària, moltes empreses i entitats, així com persones a títol individual, han fet donacions i han ofert el seu suport a l’Ajuntament de Valls. A hores d’ara, la xifra de persones, entitats i empreses solidàries ja supera la cinquantena, xifra que va creixent diàriament.

En funció de les característiques i possibilitats de cada donant, l’ajuda ha adoptat aquests dies moltes formes. Alguns dels oferiments i donacions han estat de caràcter sanitari, com ara mascaretes, guants, tovalloletes i sabó desinfectant o ulleres. També s’han rebut productes tèxtils, com mantes, xandalls, pijames i roba diversa, així com un bon nombre de productes alimentaris.

Per donar suport a les tasques de desinfecció, també s’ha posat a disposició de l’Ajuntament maquinària i vehicles per desinfectar la via pública. D’altra banda, algunes entitats també han ofert locals i espais per si fos necessari utilitzar-los.

L’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, en nom de l’Ajuntament i la ciutat de Valls agraeix “la immensa col·laboració que en molts àmbits —des de comerços, empreses, particulars i entitats—, està tenint l’actual situació”. Farré destaca que cada dia arriben més mostres de suport i solidaritat que demostren que Valls té “un gran esperit cívic i solidari, ja que altre cop s’està donant una resposta excel·lent com a ciutat en aquests moments difícils”.

Les empreses, entitats i particulars que fins al moment han fet donacions i oferiments al consistori vallenc són: Ajuntament de Sarral, Alexandra Ganxo, Ambulàncies Egara Lot C, ANC, Avelino Salas, AVPC Castellvell, AVPC Tarragona, AVPC Montblanc, Cantabria Stangest, Carrefour, Centre Meteorològic de l’Alt Camp, Colla Joves Xiquets de Valls, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Col·lectiu de Mascaretes solidàries, Coribérica, Crusdo, 3D Activistes TGN, Dani Romera Pintor, DG Automoció, Distribucions Verdun, Easycars, El Outlet del Neumático, El Torico, Europastry, Ferreteria Vives, Fest Agence, FIAT Valls, Fruit of the Loom, Forevents, Garden Masia Vallense, IKEA, Josep M. Cendrós, JS Automoción, Lear Corporation, Lina Antiller, Llaminadures Picarol, Mercadona, Moreno Motors, Pilar Antiller, Prat International Brands, Roquet Bergains, Prozoovalls, Ralarsa, Reposteria Alt Camp, Revlon, Salses i Fruits S&P, Tallers Domènech, Tarraco Import Export Vallmoll, Tomás Xapa i Pintura, Unió Anelles de la Flama, XCD Rent a car.

(NOTA: Pot ser que la llista hagi crescut des de la darrera actualització d’aquesta notícia.)