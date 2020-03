El RACC posa a disposició de les famílies i els professors el seu joc online de seguretat viària

El joc està obert a tothom

Les mesures decretades al nostre país per frenar l’expansió del COVID-19 han provocat una situació excepcional que ha alterat la vida diària de les famílies i, en aquest context, el RACC continua treballant per complir la seva missió d’estar al costat de les persones.

Entre altres mesures, el tancament de les escoles i el confinament domiciliari han tingut un fort impacte en la societat. Suposen un repte diari per a moltes llars en aspectes relacionats amb l’organització del temps de treball, estudi i oci, així com per als professors que procuren continuar treballant amb els seus alumnes en remot.

Conscient d’aquesta situació i amb la voluntat d’ajudar totes les famílies amb nens petits a casa, així com oferir un nou recurs online als mestres i educadors, el RACC posa a la seva disposició de manera oberta i gratuïta el joc online ‘Mou-te bé! Play&Learn’ (raccmoutb.cat), adreçat a nens i nenes de 6 a 12 anys. Es tracta d’una eina educativa amb continguts pedagògics sobre mobilitat i seguretat viària que promou la convivència i el sentit de la responsabilitat dels infants i, alhora, els ajuda a assolir certa autonomia en els desplaçaments. El mateix portal posa a disposició dels professors una guia pedagògica per dirigir les activitats que es proposen als alumnes.

Malgrat que ara no podem sortir de casa si no és estrictament imprescindible, el joc permet que els infants aprenguin jugant i és una manera d’aprofitar aquests dies per adquirir coneixements essencials que es podran posar en pràctica quan torni la normalitat.

Els tres objectius que persegueix el videojoc són desenvolupar l’autonomia i la responsabilitat dels nens i nenes, ajudar-los a prendre consciència de la importància de la seguretat viària i afavorir els hàbits i actituds que previnguin accidents de trànsit.

‘Mou-te bé! Play&Learn’ està disponible en català i en castellà i compta amb 12 jocs que es poden practicar tant de forma individual com en grup. Els reptes més bàsics mostren als nens com preparar-se per anar amb bicicleta o skate i, en fases posteriors, aprenen a moure’s per la ciutat a peu, en bicicleta, cotxe, transport públic o bus escolar. També promou la convivència amb la resta d’usuaris que es desplacen, ensenya a identificar els senyals de trànsit i les zones 30 i explica què fer en cas d’accident.

El joc està dissenyat en format responsiu, de manera que s’hi pot jugar tant amb un ordinador de sobretaula com amb una tauleta. D’altra banda, convé destacar que el portal no recull cap dada personal dels infants i compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.