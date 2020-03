El món de la cultura exhibeix unitat per arribar al 2% del pressupost

Representants de tots els sectors de la cultura demanen el 2% del pressupost en un acte a la plaça del Rei de Barcelona convocat per la plataforma Actua Cultura. Imatge del 9 de març de 2020. Foto: ACN

ACN – El món de la cultura ha exhibit unió aquest dilluns en el primer acte de la plataforma Actua Cultura per reclamar que es dediqui el 2% del pressupost a aquest sector. Representants de les arts escèniques, l’art, la música, l’audiovisual i el llibre s’han reunit a la plaça del Rei de Barcelona i han cridat “prou” a les dotacions públiques “injustes i indecents” dels últims anys. Uns centenars de persones, el 98% del sector cultural català, segons l’organització, s’ha situat a les escales de la plaça amb cartells a favor del 2%, una reivindicació a quatre anys vista i per a la qual “no s’aturaran” fins a aconseguir 840 milions d’euros per a cultura. Les properes accions seran a Tarragona, Lleida i Girona.

A l’acte convocat per Actua Cultura hi han assistit escriptors com Jordi Cabré, David Nel·lo o Rafel Nadal, actors com Josep Maria Pou, Mario Gas, Joan Pera o Vicky Peña, representants del món editorial com Montse Ayats o Josep Cots, representants sindicals, el president dels Ateneus de Catalunya, Pep Morella, el vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri i la presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola. També s’hi han concentrat directors d’institucions culturals com Marko Daniel, de la Fundació Joan Miró, Ferran Barenblit, director del MACBA, i Pepe Serra, del MNAC.



“Aquest 2% és una metàfora del que estem demanant, que hi hagi més recursos, que hi hagi un tractament dels públics, un canvi de paradigma, i que es tingui a la cultura en la base de la nostra societat”, ha dit la portaveu de la plataforma, Isabel Vidal. Segons Vidal, el primer acte de reivindicació pública ha aplegat representants del 98% del sector cultural català. “No ens ha faltat ningú avui”, ha assegurat.



Accions com la ‘performance’ feta aquest dilluns a Barcelona se seguiran a Lleida, Girona i Tarragona i “no pararan” fins assolir el 2% de les aportacions públiques dedicades a cultura. Així doncs, durant els propers quatre anys se celebraran actes i accions “sostingudes en tots els àmbits de la cultura” perquè els pressupostos futurs contemplin fins a 840 milions d’euros en cultura, l’equivalent al 2%.



Negociació amb el Govern

En els tres primers mesos de vida de la plataforma, la unitat de la iniciativa ha permès establir una taula de negociació amb el departament de Cultura i d’Economia per avançar cap a l’objectiu del 2%. La setmana passada es va determinar que fruit de l’augment del sostre de dèficit fins al 0,2%, que permet a la Generalitat tenir 72 milions més de capacitat de despesa respecte el que preveien els Pressupostos del 2020, es destinaran 13 milions més al departament de Cultura.



“No és suficient, per descomptat, però és un canvi perquè amb aquest import de més del dèficit que ha marcat l’Estat han tirat més cap a cultura, però lògicament estem molt lluny de la nostra demanda”, ha dit Vidal.



Un dels primers objectius de la taula de negociació és establir un sistema de càlcul per determinar el tant per cent del pressupost, ja que Joan Sala, portaveu d’Actua Cultura del sector literari, assegura que hi ha “un ball de xifres”. “No estem a l’1%, probablement arribem al 0,8%, ja que l’1% seria uns 420 milions d’euros, i ara estem en 300 milions”, ha detallat Sala.



El següent pas és començar a treballar per al pressupost del 2021, assegura la plataforma, per tal que l’any vinent es pugui notar “un salt important” en el que és la “percepció per part de l’administració del que necessita la cultura”. La campanya “no pararà” fins que trobin en aquesta taula de treball una resposta “planificada en els propers quatre anys” pel que fa al finançament.



Unitat en la cultura

La plataforma va néixer a principis d’any per evidenciar conjuntament la “manca de consideració respecte la cultura per part de les institucions” i “dir prou per dignitat” davant el 0,65% del pressupost que es destina actualment a la cultura, una dotació que consideren “injusta i indecent”. El pressupost actual del Departament de Cultura és de 240 milions d’euros i representa el 0,65% dels comptes totals de la Generalitat.



La plataforma demana anivellar aquesta proporció amb països europeus com França (2,5%) o Portugal (1,8%). La despesa en cultura a l’any és de 30 euros per habitant, mentre que a França és de 476 euros i a Portugal és de 158, segons dades de l’organització.



La plataforma ha sostingut que el sector ha mantingut el seu compromís durant l’última dècada malgrat les retallades, però la davallada del 50% del pressupost des del 2009 ha arribat a un punt insostenible traduït en la desaparició d’ajuts a la creació, a la producció i a la promoció cultural.