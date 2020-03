El Grup Bon Preu incrementa les mesures de salut i seguretat arrel del COVID-19

Supermercat Esclat Valls, en una foto d’arxiu

El Grup Bon Preu incrementa exponencialment les mesures de salut i seguretat per als seus treballadors, treballadores, clients i clientes arrel del Covid-19. Així ho transmetien en un comunicat en què afirmen que des del Grup “s’ha volgut recolzar als seus 7.800 treballadors, independentment del departament en el qual es trobin, habilitant un servei telefònic gratuït d’informació, assessorament i orientació sanitària en relació al Covid-18 i atès directament per professionals sanitaris”. A més a més, oferirà suport específic per aquelles persones que porten la gerència dels establiments per tal de recolzar-les a nivell emocional i psicològic sanitària en relació al Covid-19 i atès directament per professionals sanitaris.

En el comunicat, des del Grup Bon Preu vol recalcar que “estan treballant intensament per proveir i complir, com aquests darrers dies, amb la demanda incremental de productes generada arrel del Covid-19 a les botigues Bonpreu i Esclat”.

Pantalles per assegurar les distàncies de seguretat entre treballadors i clients

Des del Grup Bon preu, asseguren que, en breu, les caixes dels diferents establiments comptaran amb unes pantalles per assegurar les distàncies de seguretat entre treballadors, treballadores i clients i clientes en el moment de passar per caixa. A través d’aquest web, es pot consultar a diari les mesures de salut i seguretat que es van actualitzant en aquesta situació dinàmica.

A part, des del Grup afirmen que s’està incorporant persones per reforçar els equips dels punts de venda, servei online i logística amb l’objectiu de donar resposta a l’augment de demanda i disminuir, alhora, el cansament dels equips.