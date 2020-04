El Celler Mas Vicenç treu al mercat un vi aromatitzat en ple confinament

Tot i la situació d’excepcionalitat que estem vivint a causa del Covid-19, al Celler Mas Vicenç de Cabra del Camp l’activitat no s’atura. De fet, a partir d’aquesta setmana, disposen al mercat una nova beguda d’allò més trencadora. Vitta és una beguda aromatitzada a base de moscatell, una de les varietats més adaptada i autòctona del mediterrani pel que fa al seu aroma i frescor, i macerada amb escorces de cítrics. Es cerca una experiència única on en destaquem el seu equilibri entre l’amargor cítrica i la dolçor del moscatell que, conjuntament amb la seva acidesa, fan del Vitta una beguda d’allò més exuberant, refrescant i divertida.

“És ideal per qualsevol tipus d’aperitiu servint-lo ben fred amb copa de vi, un glaçó (opcional) i una rodanxa de taronja, de postres combinant-lo amb una bona xocolata negra o bé en moment cocteleria, tot alliberant la creativitat del consumidor”, explicaven des del propi Celler. Vitta està pensat per “gaudir-lo en ambients distesos després de la feina o en trobades d’amics. És l’excusa perfecte per gaudir d’un moment de plaer amb els que t’envolten”.

A partir d’aquesta setmana estarà disponible a la botiga online del celler www.masvicens.com, amb l’obsequi d’un obridor en les primeres cinquanta comandes i pròximament en botigues i restaurants de la zona. A més d’aquesta novetat en forma de producte, Mas Vicenç també proposa altres fórmules per a passar més lleugerament el confinament. Per exemple, han creat els “maridatges de confinament” a través del seu compte d’instagram Live (@masvicens) per apropar el vi i la gastronomia a tothom i també han creat un pack especial de confinament des de la seva web, tractant-se d’un paquet de vins amb un descompte especial i una baixada dels preus dels transports en el lliurament de la comanda.