El 85% dels quioscos a Catalunya obren però amb un horari reduït i la meitat de les vendes

Un quiosquer del carrer Marina de Barcelona ven un diari a un ciutadà amb mascareta durant la crisi pel coronavirus. Imatge del 29 de març de 2020. Foto: ACN

Inclosos en el llistat de serveis essencials decretat pel govern espanyol, el 85% dels quioscos de Catalunya mantenen la seva activitat, si bé amb horari reduït, segons l’Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província. Les vendes, però, han baixat un 50%, una caiguda que arriba al 70% en zones turístiques. Qui decideix tancar ho fa per evitar contagis o per l’afectació d’algun familiar, i els quiosquers que opten per aixecar la persiana al·leguen dos motius: responsabilitat amb el dret a la informació i la supervivència del negoci. “Si tanques, ja no et recuperes, difícilment el que tanqui tornarà a obrir”, diu el president de l’Associació Provincial de Venedors de Premsa de Tarragona, Julio Dueñas.

“Mentre ens permetin obrir, continuarem oberts. Hi ha la responsabilitat que has de continuar servint a aquests clients, fer barri, i també hi ha la raó econòmica”, explica Isidre Martínez, propietari d’un quiosc davant de la Monumental de Barcelona. Els quatre quioscos propers han decidit tancar, amb la qual cosa han compensat la falta de clients habituals, confinats a casa, amb nova gent del barri que busca diaris i entreteniment.



En xifres globals, el gremi de venedors de premsa a nivell de Barcelona assegura que les vendes s’han reduït un 50%. “La gran majoria de la gent es queda a casa i quan van a agafar el pa aprofiten per passar per aquí”, explica el Máximo Frutos, quiosquer del Poblenou i vicepresident de l’Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província. No és el mateix el Poblenou que barris més turístics, on la baixada d’ingressos s’ha notat “una barbaritat”.



A Barcelona i a l’àrea metropolitana, un 20% dels quioscos o papereries que venen premsa han tancat.

La decisió d’obrir o tancar l’establiment és “molt personal”. “Hem decidit tancar en previsió d’evitar contagis”, diu un cartell en un quiosc del carrer Diputació. “És molt difícil dir-li a un que tanqui o que no ho faci. Jo he decidit tenir obert perquè s’ha de seguir pagant i perquè la gent segueix venint a comprar”, diu Frutos, que defensa el servei públic que fan. El vicepresident del gremi barceloní considera que hi ha gent que “li fa més cas a la premsa escrita que a les notícies que llegeix per internet o que veu a la televisió”.



Supervivència del negoci

El sector quiosquer arrossega una crisi en els últims deu anys que ha fet desaparèixer al voltant del 50% dels establiments. El declivi del paper i la falta d’ajudes, denuncien, fan que amb l’actual daltabaix pel coronavirus si tanquen el quiosc, “difícilment el puguis tornar a obrir”. Així ho creu el president de l’Associació Provincial de Venedors de Premsa de Tarragona, Julio Dueñas, que alerta de la dificultat per fer sobreviure el negoci en aquestes condicions.



A la demarcació de Tarragona han tancat 37 dels 311 punts de venda de premsa (inclosos quioscos, papereries, gasolineres, supermercats o estancs) i les vendes han baixat un 70%. “Els costos de mantenir-los oberts segueixen sent els mateixos. No hi ha cap ajuda per part dels distribuïdors, que segueixen cobrant com quan es venia el 100%”, diu Dueñas, que regenta un quiosc a la Rambla Nova de Tarragona. La majoria de quioscos obren amb horari reduït fins les dues del migdia, “perquè hi ha moments en què no passa absolutament ningú”.



L’Isidre Martínez, del quiosc de la Monumental de Barcelona, confessa que el fet d’obrir té l’inconvenient d’estar a l’aire lliure i en contacte amb molta gent, amb el risc que suposa, amb la qual cosa entén que companys de gremi hagin hagut de tancar. “No ha de ser fàcil per ningú tancar. Tothom ho necessitem econòmicament, i més aquest negoci que és de dia a dia”, explica mentre atén els clients.



Itàlia ha llançat un pla d’ajudes als quiosquers, que podran desgravar fins a 4.000 euros en despeses com el lloguer, la llum, el telèfon o l’internet. “No confio gens amb les ajudes de l’administració, no podem esperar res de bo”, assenyala Martínez sobre possibles ajuts.



“No tens reserves per aguantar tancat. Vius al dia i tens uns pagaments que es generen directament i no tens més remei que obrir. Si no ens donen facilitats serà un desastre“, assegura el president del gremi tarragoní, Julio Dueñas.



Revistes, exclusivament a quioscos

El confinament ha provocat un augment molt pronunciat de revistes per a nens, del cor, cromos o joguines. “És al·lucinant tots els passatemps que s’estan venent aquest dies”, assegura Frutos. Els editors de revistes en català depenen ara exclusivament de les vendes que es fan als quioscos, ja que el 85% de la seva difusió és a través de subscripcions, i Correus ha decidit no repartir revistes a domicili. Ara mateix, per tant, una norantena de capçaleres en català depenen de les seves vendes als quioscos, que representen només un 15% de la difusió total.



“Si tinguéssim quioscos oberts com fa cinc o deu anys, es notaria un creixement de vendes segur. La gent està a casa i té temps, la premsa de tota la vida podria jugar un paper molt més fort del que està jugant ara”, diu el president de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), Germà Capdevila. Al seu parer, si els pocs quioscos que queden veuen entrebancs en la seva feina de distribució això representa “un cop mortal”. “El dret a la informació s’hauria de cuidar ara més que mai”, defensa.



Davant la denúncia que Amazon pugui repartir productes cosmètics, per exemple, i els editors no puguin fer arribar continguts periodístics i culturals, l’APPEC ha buscat una alternativa oferint un mes gratis per accedir a totes les revistes en català de la seva plataforma virtual iQuiosc. Els accessos s’han triplicat les dues últimes setmanes i esperen que sigui una campanya de promoció per un servei que enganxi a molts lectors àvids d’informació i cultura.

ACN