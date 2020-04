El 72,4% dels catalans reduiran el consum després del confinament, especialment en turisme i oci

El Turisme un dels articles més afectats.

El 72,4% dels catalans reduiran el nivell de consum en els mesos posteriors al confinament. Així se’n desprèn de l’estudi ‘L’impacte del coronavirus en estats d’ànim, hàbits i consum’, elaborat pel professor de l’EAE Business School, Pablo Contreras. Els articles més afectats seran els productes de luxe, seguits del turisme i l’oci. “L’estalvi que pugui haver-hi ara -perquè ens priven d’un determinat consum- és bastant limitat”, ha afegit la professora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC, experta en cultura financera i econòmica, Elisabet Ruiz-Dotras, en declaracions a l’ACN. La professora ha assegurat que la situació actual “posposa les decisions de compra” i ha apel·lat a un estalvi “sostenible” a mitjà i llarg termini.

El comportament del consumidor està molt relacionat amb la “incertesa” del moment. Actualment, aquest és el sentiment més present en el 60,3% dels enquestats. “La incertesa fa extremar la prudència en la despesa”, ha afirmat el professor de l’EAE Business School. Elisabet Ruiz-Dotras s’ha pronunciat en el mateix sentit i s’ha referit a una “contracció de demanda” provocada pels dubtes derivats de la situació actual.

De fet, un 72,4% dels catalans preveuen reduir el consum un cop passi el confinament, una xifra superior al 67% de persones que preveu un descens en els ingressos. “Encara que no ens afecti directament, tindrem més prudència a l’hora de gastar els diners”, ha afegit Pablo Contreras.



El 77% dels catalans preveu reduir la despesa en productes de luxe. Les vacances i el turisme també patiran un “impacte considerable”, ja que el 69% dels enquestats preveu reduir “significativament” el pressupost destinat a aquest àmbit de cara al pròxim estiu. L’impacte en el consum d’oci oscil·larà entre un 61% i un 64%.



Per a la professora de la UOC, els sectors vinculats a l’aglomeració de persones, com els cinemes o els gimnasos, també patiran una reducció del consum en els pròxims mesos. “Per evitar que la crisi sanitària tingui un impacte molt gran en l’economia caldria consumir, però per fer-ho es necessiten diners”, ha manifestat Ruiz-Dotras.



La professora ha criticat els ajuts impulsats pel govern espanyol a l’hora d’incentivar el consum i ha demanat “mesures excepcionals”. En concret, ha reclamat una “injecció” de capital a les famílies i les empreses, sense necessitat d’haver de retornar-los.



En qualsevol cas, la disminució del consum experimentada durant el confinament provocat per l’estat d’alarma ha tingut un efecte “limitat” en l’estalvi. “L’estalvi d’un mes provocat per la incertesa o per la impossibilitat de consumir posposa les decisions de compra”, ha explicat la professora de la UOC.



Elisabet Ruiz-Dotras ha lamentat que les famílies hagin après “molt poc” de la crisi de 2008 i ha apel·lat a un estalvi “sostenible” a mitjà i llarg termini. En concret, ha recomanat apostar per una “planificació financera” i intentar estalviar un percentatge similar cada mes, d’entre un 10% i un 20% dels ingressos.



El confinament també està provocant un canvi en el patró de consum. “Un 4% de les persones que no havien comprat mai per Internet, ara ho estan fent per comprar productes d’alimentació”, ha afirmat Pablo Contreras. L’expert en distribució de Nielsen, Ignacio Biedma, preveu que el consum ‘online’ creixi a ritmes d’entre un 50% i un 70% en els pròxims mesos.



La professora de la UOC preveu també un “canvi de paradigma” relacionat amb la “presa de consciència” del consumidor. “Ens trobarem amb un consumidor nou, que no comprarà de la mateixa manera que abans de la crisi”, ha resumit el professor de l’EAE.



Davant aquest canvi, les empreses hauran d’adaptar-se per poder mantenir el ritme de vendes. El 75% dels enquestats tindrà en compte les actuacions de les companyies a l’hora de prendre les decisions de compra. “El consumidor vol i demana a les empreses posar recursos a disposició de la solució de la crisi”, ha assegurat Pablo Contreras, amb relació a l’oferiment de fàbriques, col·laboracions o capacitat logística per pal·liar els efectes del coronavirus.



“Les empreses han de tenir un paper actiu per mantenir el client, perquè el consumidor estarà vigilant l’actitud d’aquestes davant la crisi”, ha afegit. L’expert en distribució de Nielsen ha destacat la importància per a la indústria “d’adaptar-se a les necessitats” del consumidor i fer-ho d’una manera “àgil i ràpida”.





Els canvis en el gran consum

El consum en les grans superfícies ha experimentat unes “xifres rècord” en les últimes setmanes per la situació de confinament decretada pel govern espanyol. “S’ha convertit, històricament, en la setmana de més vendes en el mercat del gran consum”, ha afirmat Biedma.



Aquest mercat és “bastant inelàstic” a factors externs, una propietat que s’ha perdut en aquesta crisi a conseqüència de la “por i l’efecte crida”. Tot i l’augment generalitzat, també en aquest cas hi ha famílies de productes que se n’han vist beneficiades. En la primera setmana del confinament, aquest va ser el cas dels productes relacionats amb la salut i la higiene personal.



A aquests els van seguir tots els relacionats amb l’emmagatzematge i organització de les llars. A partir d’ara, l’expert en distribució de Nielsen preveu un augment de “famílies de productes relacionades amb el consum indulgent”, com les cerveses, olives, o el llevat, per exemple. En canvi, les begudes alcohòliques de gran graduació o els productes de bellesa, com maquillatge o cremes solars, són les famílies “més afectades”.

ACN