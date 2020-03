Disminueixen lleugerament el sobrepès i l’obesitat infantil però incrementen en famílies desfavorides

En els darrers deu anys ha baixat lleugerament el sobrepès i l’obesitat infantil però ha incrementat en les famílies més desafavorides. Així ho conclou un estudi de l’Institut de Salut Global de Barcelona publicat a la revista Jama Network Open i que s’ha realitzat amb més d’un milió de nens d’entre 2 i 17 anys. A Espanya i a Catalunya al voltant del 41% dels infants d’entre 6 i 9 anys tenia sobrepès o obesitat el 2015, cosa que situa l’Estat en la segona taxa més alta d’Europa. Entre el 2006 i el 2016 aquest problema de salut va baixar del 40% al 38% entre les nenes de 6 a 11 anys mentre que entre els nens va passar del 42% al 40%. Tot i això, les prevalences van incrementar en les àrees urbanes més pobres i en els menors estrangers.

A les zones de menor nivell socioeconòmic, els nivells de sobrepès o obesitat van augmentar lleument, mentre que a les àrees més riques hi va haver una reducció important, augmentant així la bretxa de desigualtat. Per exemple, entre els anys 2006 i 2016, la prevalença d’obesitat es va reduir en un 15,8% en les nenes d’entre 6 i 11 anys que vivien a zones amb més nivell socioeconòmic però, en canvi, va augmentar en un 7,3% a les zones més desfavorides.



Jeroen de Bont, primer autor de l’estudi i investigador d’ISGlobal i d’IDIAPJGol, destaca que “les dades són extrapolables a tot Espanya i podrien mostrar l’impacte de la crisi econòmica del 2008, que va incrementar les desigualtats dins de les zones urbanes i el volum de famílies vulnerables, que podrien tendir a hàbits nutricionals menys saludables”.



Més problemes de pes en nens llatinoamericans

Els nens i nenes provinents de l’Amèrica de Nord, Central i Sud ¬–la gran majoria d’Amèrica Llatina– van presentar una prevalença més alta de sobrepès o obesitat. En concret, un 56% dels nens i un 50% de les nenes d’entre 6 i 11 anys d’aquestes nacionalitats tenien problemes de pes. Per la seva banda, els nens i nenes amb nacionalitats africana i asiàtica són els que van augmentar més el seu sobrepès o obesitat durant els anys estudiats.



“Els nens de nacionalitats no espanyoles, a excepció d’Amèrica Llatina, tenien menys sobrepès o obesitat a l’inici de l’estudi, però al llarg dels anys la prevalença va anar augmentant fins a arribar a nivells de sobrepès o obesitat dels nens amb nacionalitat espanyola, especialment en el cas dels nens africans i asiàtics”, comenta de Bont. Això es podria explicar “per la seva incorporació progressiva a l’estil de vida i hàbits d’alimentació occidentals”, afegeix.

Talita Duarte-Salles, cocoordinadora de l’estudi i investigadora d’IDIAPJGol, destaca que “aquestes prevalences són alarmants, ja que l’obesitat a la infància i adolescència s’associa amb conseqüències per a la salut en la vida posterior, com malalties cardiovasculars, musculoesquelètiques i endocrines”.

L’estudi també va identificar que els nens i nenes entre 6 i 7 anys són els més vulnerables a desenvolupar sobrepès o obesitat. “Això indica la importància dels programes de promoció de salut pública en edats primerenques on els professionals d’atenció primària poden tenir un paper clau en la identificació de l’excés de pes infantil durant les visites de rutina”, explica la investigadora.



“Es necessiten amb urgència iniciatives de salut específiques, centrades en els grups més vulnerables, per abordar l’alta prevalença de sobrepès i obesitat infantil a Espanya i arreu del món”, conclou Martine Vrijheid, investigadora d’ISGlobal i cocoordinadora de l’estudi.