Deu petits canvis per alimentar-nos millor

Els productes de proximitat i de temporada ens garanteixen els nutrients necessaris i una major qualitat.

Una alimentació saludable és fonamental per al nostre benestar, no només físic, sinó també mental. Encara que en el nostre dia a dia visquem amb presses o ens sentim cansats, és important destinar el temps necessari a alimentar-nos de forma sana, gaudir dels àpats amb tranquil·litat i assegurar-nos que no ens alimentem de qualsevol manera.

Segons el Gencat, una alimentació saludable és aquella que “és satisfactòria, suficient, completa, equilibrada, harmònica i segura” i que s’adapta “al comensal i a l’entorn”, de forma “sostenible i assequible”. Fer la transició cap a una alimentació més saludable pot ser més senzill si seguim aquests deu consells:

1.- Planificar el que mengem. Encara que no hi estiguem acostumats, és preferible fer-nos una llista dels productes que necessitem i distribuir-los en els diferents àpats de la setmana. Si deixem menys marge a la improvisació som més conscients del que mengem i evitem temptacions.

2.- Fer tots els àpats. És important establir les hores en què mengem i els àpats que fem al llarg del dia. Majoritàriament es recomana fer cinc àpats, i evitar menjar entre aquests.

3.- Menjar el que necessitem. Fer excessos ens genera malestar i, a més, ens aporta calories que el nostre organisme no gastarà. Hem de menjar d’acord amb l’activitat que duem a terme durant el dia, ni més ni menys.

4.- Beure aigua. Hidratar-nos correctament millora el funcionament cerebral, a més de ser un factor indispensable per al bon funcionament dels ronyons, ja que eliminem les toxines més fàcilment.

5.- Incrementar la ingesta de vegetals. Les verdures i la fruita haurien de ser el pilar de la nostra alimentació. Ens aporten molts nutrients, són antioxidants i ens ajuden a millorar el trànsit intestinal.

6.- Reduir el consum de carn vermella. La carn vermella ens pot portar a un excés de colesterol, que a la llarga ens podria generar problemes cardiovasculars. A més de reduir-ne el consum, és preferible substituir-la per la carn blanca, el peix o els ous.

7.- Preparar-nos carmanyoles. Si entre setmana dinem fora de casa per qüestions laborals, emportar-nos una carmanyola ens pot ajudar a menjar bé quan som a la feina, evitant comprar productes preparats o anar cada dia al restaurant.

8.- Evitar l’alcohol. Les begudes alcohòliques, sobretot les destil·lades, només ens aporten calories buides i danyen el nostre organisme. Cal evitar-ne el consum o, si més no, reduir-lo o substituir-lo per begudes alcohòliques fermentades.

9.- Evitar el consum d’aliments ultraprocessats. La brioixeria industrial, les llaminadures, els refrescos, etc., porten una gran quantitat de components nocius per al nostre organisme —greixos saturats, sucres, conservants— i no ens aporten els nutrients que necessitem.

10.- Fer exercici físic. És recomanable mantenir un estil de vida actiu i acostumar-nos a fer esport unes tres vegades per setmana com a mínim. L’esport activa el nostre cos, ens aporta benestar mental i ens fa sentir millor amb nosaltres mateixos. Hi ha nombroses opcions, des de sortir a caminar fins a fer ioga, córrer, nedar, jugar esports d’equip…