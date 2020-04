Creu Roja Joventut Tarragona s’adapta a format digital per seguir treballant amb els infants que més ho necessiten

Creu Roja Joventut a la província de Tarragona s’ha redefinit, a conseqüència de la situació excepcional que s’està vivint, per poder arribar a totes les famílies participants dels projectes que es duen a terme habitualment.

En aquest sentit, dins les activitats més destacables que s’estan duent a terme a la província de Tarragona es reparteixen per les poblacione, d’una banda, Tarragona i Vila-seca sota el projecte de Inclusió de Nens i Nenes en Risc d’Exclusió Social i, d’altra banda, Reus, Valls, Amposta, Mora d’Ebre, Cambrils i Tortosa, amb el programa de Promoció d’Èxit Escolar.

Les principals accions que es realitzen en aquests projectes per part del voluntariat són contacte freqüent amb les famílies per fer un seguiment de com estan vivint el confinament els més petits de casa, preparació de material educatiu i altres activitats lúdiques com manualitats, enviament i correcció de qüestionaris de diferents aspectes acadèmics i entrega d’aliments, entre altres.

L’objectiu d’aquests projectes és, a més de progressar amb els aspectes acadèmics i donar suport a les famílies més desfavorides, no perdre la rutina ni el contacte en aquests dies de confinament tant perjudicials, sobretot, pels infants.

També cal destacar l’acord establert a nivell estatal amb Vodafone i Fundació Vodafone sota el projecte Plan Cruz Roja RESPONDE. En aquest cas, degut a la proclamació de l’estat d’alarma i el tancament de centres educatius, Vodafone aportarà de manera gratuïta la connexió de dades necessàries perquè els nens i nenes de fins a 8.500 famílies es puguin connectar i els voluntaris de la Creu Roja els puguin ajudar en tot el necessari.

És per això que l’organització està al costat de tots ells i que seguirà treballant i adaptant- se al dia a dia que es vagi trobant per mitjà del suport de tot el personal tècnic i part del voluntariat. L’activitat a Creu Roja Joventut no s’atura de manera que podeu trobar a les xarxes socials diferents reptes i consells que us ajudin a superar el dia a dia.

També es vol fer arribar un missatge d’esperança i força que ens ajudi a vèncer el virus amb la responsabilitat de cadascun de nosaltres, per tant, vol fer una crida a tothom a quedar-se a casa. Així i només així podrem vetllar per la salut de nosaltres mateixos i, sobretot, d’aquelles persones que pertanyen a col·lectius de ric risc.