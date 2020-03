Convoquen una vaga de pagament de lloguers a partir de l’1 d’abril

Més de 200 associacions han convocat una vaga del pagament de lloguer per a aquest 1 d’abril davant “l’abandonament governamental de les arrendatàries afectades per la crisis de la Covid-19”. Segons els convocants, entre els quals hi ha el Sindicat de Llogateres, en els darrers dies les entitats han rebut més de 8.000 correus electrònics explicant que no podrien assumir aquesta despesa.

A la vaga, hi estan cridades les famílies, petits comerciants i autònoms afectats per la crisi el coronavirus, que ha obligat a aturar l’activitat econòmica no essencial. “Si no cobrem, no paguem. Si l’economia productiva es para, l’economia rendista també”, argumenten les entitats amb l’objectiu de donar una “resposta col·lectiva” per part dels afectats.

“Des de fa setmanes portem advertint que a partir de l’1 d’abril començarà una cascada d’impagaments de lloguer massiva que desembocarà en una nova crisi de l’habitatge”, assenyalen els impulsors de la iniciativa, que ha lamentat que el govern de Sánchez “ignora” les seves demandes i avisa que els impagaments són “inevitables”.



ACN