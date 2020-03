Consum, sobre la crisi del coronavirus: “No poder viatjar a Itàlia ara ja és una causa de força major”

ACN- L’Agència Catalana del Consum ha assegurat aquest dilluns que encara no acumula cap denúncia o reclamació per la crisi del coronavirus però pronostica que en sorgiran arran del nou decret a Itàlia, que obliga el confinament de 16 milions de persones del nord del país. “No poder viatjar a Itàlia ara ja és una causa de força major”, ha assegurat el secretari d’Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer, que ha recordat que fins a dia d’avui no hi havia cap tipus de restricció generalitzada de moviments a causa del covid-19 per part de l’OMS. “Per això, era difícil al·legar una causa de força major i intentar recuperar els diners o tenir una indemnització en cas de no poder volar. El cas d’Itàlia canvia el paradigma”, ha vaticinat Ferrer.

Lògicament ara no és una decisió teva de no viatjar per precaució. Ara és el propi país que no et deixa entrar ni sortir. Aquí sí que hi ha una causa de força major amb la qual podràs fer la teva reclamació” Joaquim Ferrer,secretari d’Empresa i Competitivitat

“Lògicament ara no és una decisió teva de no viatjar per precaució. Ara és el propi país que no et deixa entrar ni sortir. Aquí sí que hi ha una causa de força major amb la qual podràs fer la teva reclamació”, ha insistit el secretari d’Empresa i Competitivitat. “El cas d’Itàlia serà la punta de llança que ens permetrà veure fins on podem arribar”, ha reflexionat en veu alta Ferrer, que ha detallat els passos que el consumidor ha de fer si ha de viatjar al país transalpí o a qualsevol altre nació afectada pel covid-19. “Davant els dubtes, el primer que ha de fer és saber si té contractada una assegurança de cancel·lació. I, després, òbviament posar-se en contacte amb el proveïdor o prestador del servei: hotel, agència de viatge o companyia aèria”, ha enumerat el secretari d’Empresa i Competitivitat.

“Si tot això no funciona i no s’està d’acord amb la solució que s’ofereix, ja es pot canalitzar la denúncia o la reclamació a través de l’Agència Catalana del Consum”, ha valorat Ferrer, que ha precisat que estan “en permanent contacte” amb l’Agència Catalana del Turisme i altres departaments del Govern. “Anem seguint dia a dia, ja que el panorama és molt canviant”, ha conclòs el secretari d’Empresa i Competitivitat.