Consells per millorar la comunicació interpersonal

La comunicació cara a cara facilita la comprensió i l’empatia.

Vivim en l’era en què estem més connectats i comunicats que mai. Això, però, no garanteix que la comunicació amb les altres persones sigui sempre fàcil i efectiva. Evitar conflictes, reduir tensions i assegurar una comunicació en positiu és possible si prenem consciència de com ens relacionem amb els altres.

Un dels elements clau perquè la comunicació funcioni és l’atenció. Deixar el mòbil i les distraccions a banda mentre estem tenint una conversa i estar atents ens permetrà entendre millor el que ens està dient l’altra persona i evitar malentesos. A més, aquesta també rebrà un major grau de comprensió per part nostra, se sentirà valorada i la comunicació serà més efectiva.

Pel que fa a l’empatia, és important treballar-la per acceptar els altres. Hem d’escoltar més l’altra persona, entendre que no només hi ha un punt de vista vàlid i que cadascú és com és. Podem estar més o menys d’acord amb el nostre interlocutor, però ser conscients de les diferències també ens pot ajudar a plantejar les coses d’una altra manera.

La comunicació també funciona millor amb una actitud positiva i de respecte envers els altres. Jutjar menys i deixar de banda els prejudicis ens obrirà les portes a conèixer més a fons les persones, fora de les nostres concepcions prèvies.

escoltar més l’altra persona i treballar l’empatia ens pot ajudar a plantejar les coses d’una altra manera

Centrar-se en com ens sentim més que en el que els altres fan pot ser un altre element que aporti positivitat. Una crítica que es basi a explicar els sentiments que experimentem més que no pas a atacar els actes de l’altra persona crearà un clima de respecte i serà més fàcil arribar a un punt comú.

El llenguatge corporal és una altra eina que hem de tenir en compte a l’hora de comunicar-nos. Mirar l’altra persona als ulls, no fer gestos de menyspreu o adoptar una postura d’igual a igual són alguns trucs que poden propiciar una conversa més fluida i agradable.

Prioritzar la comunicació cara a cara. Avui en dia tenim molts mitjans per estar en contacte amb els altres, però el mètode comunicatiu amb el qual transmetem més i millor segueix sent el contacte cara a cara. Els textos escrits no permeten expressar tots els matisos i poden portar a interpretacions errònies; en qualsevol cas, si no és possible parlar cara a cara, és preferible parlar per telèfon que no pas a través de missatges.