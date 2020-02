Comunicat d’Educació sobre el coronavirus i les escoles

els centres educatius han de contactar amb el 061 davant de qualsevol dubte relacionat amb el coronavirus

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, davant les peticions que han rebut de diferents centres educatius públics, concertats i privats, en relació al conoravirus, ha fet públic un seguit d’indicacions a seguir.

Es preveu, i després dels dos primers infectats a Catalunya, que es puguin produir més contagis, encara que recalquen que estan preparats per afrontar-ho. Així, el Departament d’Educació ha enviat un comunicat per aclarir diferents dubtes. En primer moment ha informat que està en contacte directe amb el Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública.

A part, recorda que els centres educatius han de contactar amb el 061 davant de qualsevol dubte relacionat amb aquesta qüestió, especialment en el cas que una persona presenti una infecció respiratòria i que hagi viatjat a la Xina, Corea del Sud, Iran, Japó, Singapur o les regions italianes de Piemont, Vèneto, Llombardia i Emilia Romagna o que quedi provat que hagi estat en contacte amb una persona infectada pel virus.

Per últim, es recomana no viatjar als països i a les regions abans esmentades mentre les autoritats sanitàries d’aquests països no aixequin les mesures de control que actualment estan duent a terme o les autoritats internacionals emetin noves recomanacions.