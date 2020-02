Com podem organitzar millor casa nostra? Els consells de Marie Kondo

Una casa endreçada ens pot proporcionar benestar emocional i ajudar a crear un millor ambient davant l’estrès del dia a dia. La guru japonesa de l’ordre Marie Kondo ha estat tot un fenomen en el món de l’endreça amb el seu llibre ‘La màgia de l’ordre’ i, sobretot, amb el programa de Netflix ‘A ordenar con Marie Kondo’.

El seu mètode Konmari es fonamenta en la idea que la senzillesa i evitar l’acumulació són claus per aconseguir harmonia a la nostra llar. Encara que ens costi, Marie Kondo recomana llençar tot allò que no ens aporti felicitat. Podem començar per alguna habitació de la casa i plantejar-nos quins objectes ens donen alegria i quins són superflus —molt sovint seran objectes que tenim acumulats i que no utilitzem. No s’hi val el “per si de cas”: hem d’eliminar el que no necessitem.

Perquè endreçar no sigui una tasca feixuga, ens pot servir prendre’ns l’endreça com una oportunitat per deixar enrere una etapa i començar-ne una de nova. Tenir la llar endreçada ens farà mirar al futur amb més energia i optimisme.

Un altre truc perquè endreçar no ens faci mandra, a més de fer-ho habitació per habitació, pot ser concentrar-nos en una categoria concreta. Primer, la roba; després, objectes de la cuina; després, objectes d’oci… Tenir les coses a la vista i anar escoltant el nostre cor ens ajudarà a decidir què segueix formant part de la nostra vida i què no.

Pel que fa a la decoració triomfa un estil senzill i minimalista. Tenir poques coses a la vista farà que l’estança sembli més endreçada, i ho tindrem més fàcil per netejar i posar ordre. D’altra banda, el rebedor és la primera estança que trobem en arribar a casa. És important tenir algun moble o sistema que ens ajudi a mantenir-lo endreçat i organitzat per evitar que se’ns acumulin objectes que no necessitem. Menys és més.