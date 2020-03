Cau neu a les parts altes de l’Alt Camp

Carrereta TV-7045 de Mont-ral aquest matí dijous 26 de març

En les darreres hores ha nevat a les parts altes de l’Alt Camp, una neu primaveral que ha arribat a agafar uns centímetres. Dos exemples d’això en són Querol i Mont-ral. Únicament ha calgut actuar per netejar les carreteres, neteja que ha anat a càrrec de la Diputació de Tarragona.

Degut a l’activació de l’alerta del Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (Neucat), els serveis de carreteres de la Diputació de Tarragona han format quatre equips que durant aquest dijous treballen a les carreteres de les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà i la Terra Alta espargint fins a 40 tones de sal per evitar les gelades i precipitacions previstes per aquesta tarda.

Per tal de garantir les mesures preventives de contagi del Covid-19, la Diputació ha reduït al màxim el personal en aquesta actuació amb un únic ocupant per vehicle mobilitzat. Així, cada brigada està composta només per dos treballadors, un que condueix el camió llevaneus i un altre que porta el vehicle pilot i realitza tasques de suport i senyalització.

D’acord amb les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, la cota de neu oscil·larà entre els 400 i els 600 metres, tot i que en moments de xàfec es podrà situar per sota. Segons Protecció Civil, aquestes precipitacions seran de caràcter local i podran afectar el litoral i prelitoral del sud de Tarragona.