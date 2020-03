Bargalló descarta un aprovat general tot i que reconeix que l’avaluació no podrà ser “universal”

Pla mitjà del conseller d’Educació, Josep Bargalló, durant una roda de premsa del 12 de març de 2020. Foto: ACN

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, ha descartat un aprovat general per la situació provocada pel coronavirus, tot i que ha reconegut que l’avaluació no podrà ser “universal” i s’hauran de tenir en compte les limitacions viscudes. En declaracions a Catalunya Ràdio, Bargalló ha indicat que la segona avaluació va acabar el 12 de març i que la tercera començarà “a partir de Setmana Santa”, quan els centres rebran noves indicacions sobre com continuar el curs telemàticament després d’una segona reunió de la Conferència Sectorial d’Educació estatal. El conseller ha explicat que la prioritat ara és trobar la manera d’arribar telemàticament a tots els alumnes i per això s’estan recollint mòbils en desús per a les famílies que no en tenen.

El conseller ha reconegut que l’avaluació final serà “diferent” perquè no es pot “exigir el mateix. Ha insistit que “no és previsible” poder tornar a les aules després de Setmana Santa i per això la Generalitat treballa en la manera de poder continuar el curs telemàticament. El que s’hagi pogut fer entre aquests dos termini no serà avaluable.



El conseller ha assegurat que no hi ha cap voluntat d’allargar el curs fins al juliol, també perquè un dels objectius és poder mantenir l’inici del proper curs al setembre. “Normalitat no tindrem perquè vindrem d’un curs que no es normal, prendrem mesures que tinguin en compte això però creiem que seria bo per a tothom que el calendari fos el normal”, ha manifestat. Tot i això, no es descarta que el curs sí que pugui durar una mica més per als alumnes de segon de Batxillerat que han de fer la selectivitat i que per això també es va acordar endarrerir les proves.



D’altra banda, ha reconegut que quan es produeixi la tornada a les aules aquesta no serà “normal” i per això es treballa amb els equips d’assessorament i orientació psicopedagògics per com es farà aquesta tornada.



El conseller ha detallat que ara s’estan centrant en trobar la manera de que tots els alumnes puguin estar en contacte amb el món telemàtic i en aquesta tasca compten amb els ajuntaments dels municipis. De moment s’ha contactat ja amb els 300 centres de màxima complexitat perquè és on hi ha més dificultats entre les famílies.



Bargalló també ha explicat que la preinscripció escolar es farà en el moment en que es pugui garantir que totes les famílies la poden fer, especialment en el cas d’aquelles que no ho podran fer de manera telemàtica i per a les que es troba com fer-ho de manera presencial segura. “No ho farem fins que ho aconseguim”, ha declarat.



El conseller ha explicat també que s’ha decidit ampliar les targetes moneder per a les famílies amb beca menjador per als dies feiners de Setmana Santa, quan en principi aquestes famílies no tenien dret a beca. Bargalló ha esperat que entre avui i demà les targetes moneder arribin a la totalitat de les persones que hi tenen dret.



Per últim, ha apuntat que la voluntat del Govern és mantenir les oposicions al cos docent, previstes per al juliol, tot i que ha valorat que si hi ha un posicionament unànime dels sindicats demanant l’ajornament se’l plantejarien. Tampoc es podrien fer si la situació de confinament s’allarga indefinidament.

