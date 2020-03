A casa: 8 activitats per als infants

També cal recordar que és important deixar espai per al joc lliure i autònom dels infants.

La situació de confinament i la suspensió de les classes han deixat a casa milers de nenes i nens, fet que no té per què ser sinònim d’avorriment. Us proposem vuit idees entretingudes i educatives per fer amb els infants durant el període de confinament. Tot i que també cal deixar espai perquè els nens i nenes juguin lliurement i de forma autònoma, podem destinar una part del dia a fer activitats junts i trencar la sensació de rutina que pot generar aquesta situació.

1.- Fem manualitats. Les manualitats són una eina molt potent per a la imaginació i la creativitat. Les podem plantejar de forma lliure, per exemple recollint materials per casa i imaginant què pot sortir-ne. També podem fer dibuixos, papiroflèxia, plastilina, pintar… les possibilitats són infinites!

2.- Hora de moure’s! Hi ha moltes activitats de moviment que podem fer dins a casa. Des de ballar amb vídeos del YouTube o jugar a fet i amagar, fins al joc de les cadires o el pica-paret. Fent una mica de recerca per les xarxes podrem trobar les iniciatives de grups com The Penguins o El Pot Petit, que han penjat cançons i idees perquè en gaudeixin els més petits de la família.

3.- Cuinem? Una altra activitat amb què els infants poden passar-s’ho bé i, alhora, aprendre és cuinant en família. A més, podem aprofitar per elaborar plats saludables i casolans, al mateix temps que deliciosos!

4.- Recuperem els jocs de taula. No cal tenir jocs de taula elaborats per exercitar la ment i passar una estona divertida. Podem aprofitar els jocs que tenim a casa, o improvisar amb les cartes, el dòmino o el parxís: segur que fem pinya i ens entretenim.

5.- Llegim una estona. Per a moments més relaxats, podem proposar als nostres fills una estona de lectura. Segur que a casa tenim molts llibres que no hem llegit mai! És un bon moment per recuperar-los i deixar que els infants llegeixin sols o amb l’ajuda dels adults si és necessari.

6.- Jocs amb disfresses. Si recuperem roba que ja no fem servir i la barregem amb les disfresses de Carnaval, segur que podem organitzar una divertida passarel·la de disfresses o jocs de personatges per fer volar la imaginació una estona.

7.- Recollim junts. Fa temps que tenim pendent ensenyar als fills a fer alguna tasca de la llar? El confinament és un bon moment perquè els nens i nenes prenguin consciència de la importància de participar en les tasques domèstiques.

8.- La meva agenda. Per tal que els nens i nenes es puguin sentir responsables, podem proposar-los que es creïn una agenda per organitzar les activitats que els agradaria fer durant el dia. Això fomenta la seva autoestima i els permet decidir per si mateixos què els agradaria fer.

A més de les activitats de caràcter més lúdic, un bon nombre de mestres i pedagogs han posat fil a l’agulla a través de les xarxes socials, tot fent recomanacions de portals i enllaços des d’on practicar les diferents matèries escolars. És el cas de Nati Bergadà, que ha elaborat un article amb 80 recursos molt interessants, organitzats per àrees, al seu blog.

A més de buscar activitats amb què els infants gaudeixin i aprenguin, també és un bon moment per fomentar la comunicació amb ells. Ens trobem davant d’una situació anòmala que els pot generar dubtes i pors, de manera que és fonamental escoltar-los, informar-los i fer que se sentin partícips de la solució a aquest repte social. Pot ser-nos útil l’especial que el programa InfoK va emetre sobre el coronavirus, que aclareix moltes de les qüestions que poden sorgir. També al canal d’aquest programa podem trobar-hi contingut educatiu i amè sobre una gran varietat de temes i curiositats.