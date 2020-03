2.500 mascaretes per al Pius, una empresa vallenca exemple de solidaritat

La donació es va fer arribar al Pius el passat divendres. Foto: cedida.

L’empresa vallenca Coribérica SL, dedicada als productes d’infermeria i medicoquirúrgics, ha fet diverses donacions solidàries davant la situació d’emergència sanitària en què estem immersos. El divendres passat aquesta empresa situada al polígon industrial de la capital de l’Alt Camp va donar 2.500 mascaretes al Pius Hospital de Valls.

Tot va començar quan l’empresa va veure a través de les xarxes que el Pius reclamava material de protecció. Aleshores es van posar en contacte amb el centre hospitalari i l’Ajuntament de Valls per tal de vehicular la donació.

Coribérica SL també ha donat mascaretes per a les residències de la ciutat, a banda d’haver-ne enviat 3.500 més en forma de donació cap a l’Hospital d’Igualada, després d’assabentar-se que el centre hospitalari necessitava material de forma urgent.

El gerent de l’empresa vallenca, Bart Janssens, explica que “som una empresa petita, però hem decidit aportar el que puguem”, especialment a “la gent que més ajuda necessita i que està al peu del canó, com el personal sanitari”. També destaca que la seva voluntat no és “fer publicitat” amb les donacions, sinó “iniciar el camí” per incentivar més empreses a sumar-se a l’onada solidària i fer aportacions a la causa. D’aquesta manera, diu, es podria “donar un respir” al sistema mentre arriba més material.

D’altra banda, pel que fa a les vendes, Janssens exposa que productes com les mascaretes s’han encarit molt, tot i que la demanda no para d’augmentar. Fins ara compraven els materials a Itàlia, país que ha tancat les fronteres, i tot i que el govern ha pres mesures per fer possibles les importacions de material, el preu dels productes ha pujat molt.