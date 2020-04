Una tapa per a cada vermut online amb Yzaguirre

L’actual estat d’alarma i el seu consegüent confinament ha provocat un canvi de rutina radical en gran part de la població: teletreballar des de casa, noves normes de convivència amb la família i també en les relacions socials. No obstant això, estar a casa no significa deixar de veure’ns amb la nostra gent ni deixar de passar moments divertits. Gràcies a les noves tecnologies s’han augmentat més que mai les relacions entre nosaltres i s’han reinventat els afterworks i el vermut dels caps de setmana. La diferència: ara casolans i totalment digitalitzats.



Per continuar animant aquests moments i celebrar més que mai qualsevol dia, Yzaguirre, referent de casa nostra en el vermut artesà, proposa una sèrie de tapes i pintxos senzills per cuinar a casa i acompanyar l’hora del vermut al balcó, terrassa o mitjançant el telèfon. El millor de tot plegat és que només es necessiten alguns ingredients bàsics per a cada plat i pots aconseguir la beguda complementària perfecta gràcies a Amazon. I és que compartir estonetes gastronòmiques amb Yzaguirre et provocarà grans sensacions.



Croquetes casolanes i pintxo de truita de patates. Dos dels plats clàssics per excel·lència, de fàcil preparació i ingredients senzills d’aconseguir. L’únic interrogant és: amb ceba o sense? Si a més de gaudir d’aquest àpat al balcó de casa conversant amb veïns et ve de gust una mica de beure, Yzaguirre recomana el vermut Yzaguirre Clàssic Vermell, que té una aroma intensa amb notes d’herbes aromàtiques i espècies que deixen empremta al paladar.



Xips de carxofes cruixents i gambetes saltejades amb sal i julivert. Si tens al rebost alguns d’aquests ingredients, et podràs marcar una autèntica tapa de campionat en el teu vermut online. Si no, apunta’ls a la teva llista de la compra i planeja el següent vermut com un gourmet. Per acompanyar-ho pots optar per una beguda fresca i de suau intensitat en boca, com el vermut Yzaguirre Clàssic Blanc. Recorda servir-lo ben fred, amb dos o tres glaçons, una rodanxa de taronja i més que excel·lent companyia.



Pintxo de dàtil amb bacon, una alterativa senzilla d’elaborar si no tens moltes ganes d’embolicar-te a la cuina. Per coronar l’aperitiu acompanya la delicatessen amb el còctel YzaTonic, elaborat a base de Vermut Rosé i tònica, la millor manera d’acabar el vermut i començar la sessió afterwork. El resultat està assegurat. I recordeu, cada dia a les vuit del vespre, tots i totes a seguir aplaudint, i aprofiteu també per brindar amb Yzaguirre per la gran tasca que estan fent totes aquelles persones en la lluita per derrotar al coronavirus. Yzaguirre, el vermut fet a casa nostra, el millor vermut del món!