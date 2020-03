Tòfona i safrà clouen a Falset unes grans jornades

Imatge del cartell

Falset es converteix aquest cap de setmana en l’epicentre de la tòfona i el safrà. Un dissabte on els tallers de sabons de safrà, les demostracions de gossos tofonaires i un sopar maridatge posaran la cirereta al pastís a unes jornades que van aixecar el teló el passat 17 de febrer. Concretament fem referència a les I Jornades Gastronòmiques de la Tòfona i el Safrà del Priorat, que finalitzen diumenge.



Una iniciativa promoguda gràcies a l’Associació Micològica del Priorat i per Priorat Winetourism Experience. En Pere Pallejà, membre de la Associació Micològica del Priorat i coordinador de les jornades, explica que “tot i que encara no han acabat les jornades estem bastant contents de com han anat i de la seva difusió. Aquí al Priorat la tòfona i el safrà són dos productes minoritaris a la nostra zona, ara bé, els hem volgut posar en valor”.



I és que posar en marxa una activitat d’aquestes característiques no és fàcil, ara bé, gràcies a la col·laboració de Safrà Paumerà, de l’Ajuntament de Falset, de l’Associació de Dones la Quartera, del Patronat de Turisme Costa Daurada, de Baronia Apartaments Turístics, Vinateria Aguiló, Tuber Conca i Oli Priordei l’esdeveniment ha servit per posar en relleu dos productes que es troben a la zona del Priorat, i que molts visitants i turistes desconeixen.



Pellejà ha destacat també la implicació “dels restaurants que han obsequiat als seus comensals amb menús amb la tòfona i el safrà com a protagonistes, amb una excel·lent relació qualitat-preu”. Fins diumenge, als restaurants de Falset Quinoa, Brichs, AJ Restaurant i El Cairat els podeu assaborir, i també al Restaurant Amics de Gratallops, La Morera de la Morera de Montsant i al Quatre Molins de Cornudella de Montsant.



Dissabte la cirereta del pastís d’aquestes jornades es viurà amb un sopar maridatge de Priorat Enoturisme, on restaurants i cellers que formen part de l’associació s’han unit per elaborar un menú exclusivament perquè la tòfona i el safrà siguin els màxims protagonistes dels plats. Al restaurant Quinoa i amb l’escriptor i pagès Miquel Esteve —amant de la terra i les lletres— com a mestre de cerimònies es viurà un experiència indefinible.



Cadascuna de les elaboracions al Quinoa anirà maridada amb un vi de la DOQ Priorat o de la DO Montsant. El reeixit sopar ha venut els tiquets de les 60 localitats previstes per als comensals i ja no hi ha possibilitat de reservar. Això sí, qui vulguis gaudir de tòfona i safrà ho podrà fer als altres restaurants anteriorment mencionats. Enhorabona i moltes felicitats als impulsors de les jornades!