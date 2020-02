La novena ruta de tapes Gaudí arrenca a Riudoms

Cartell de l’acte

Del 28 de febrer a l’1 de març i del 6 al 8 de març, torna la Ruta de Tapes Gaudí, que enguany arriba a la novena edició, amb la participació d’onze bars i restaurants de Riudoms. Durant dos caps de setmana consecutius, els restauradors i restauradores participants oferiran propostes gastronòmiques més una beguda al preu de 3 euros.



Els establiments que es presenten en aquesta edició ofereixen una oferta gastronòmica diversa i és la següent: Medalles (Atura’t), Timbal de migas (Can Tendre), Rosa del Casal (Bar Casal), Pizza pagès (Pizzeria Capricci), Conflipa (La Confiteria), Llesca i palla (Cafeteria D’Acord), Espardenya (Hostal Perla), Quebec (Katacrep), Timbal Elisa (K l’Eva), Niwatori (Sake Sushi) i Ropavieja canària a la nostra (Braseria Sant Antoni).



La gastronomia sempre és una bona excusa per conèixer el territori i si us acosteu a Riudoms podreu descobrir tots els seus encants. Com diu la dita tradicional del municipi “A Riudoms la gran cisterna, el campanar descobert, l’estacada foradada i la riera passa al dret”, i aquests són alguns dels racons que si feu cas a la dita no us podeu perdre en cas que feu un tomb pels voltants de la vila riudomenca.



Els premis de la Ruta de Tapes Gaudí

Les persones que participin podran optar al Premi Estrella, format per un lot de productes locals, si tasten totes les 11 propostes de la 9a Ruta de Tapes Gaudí i dipositen el full desplegable de les tapes segellat per tots els establiments. En aquest fullet també podran votar la millor tapa de la ruta d’aquest any.



Una altra opció de guanyar premis és participant en el Sorteig 2.0 a través de les xarxes socials de la 9a Ruta de Tapes. Per participar-hi cal seguir els perfils @tapesgaudi de Facebook i d’Instagram i publicar-hi fotografies amb el hashtag #tapesgaudi2020. Les persones participants en aquest concurs podran aconseguir, mitjançant un sorteig, un val per valor de 30 euros per gastar a qualsevol establiment de la ruta.



Finalment, també se sortejaran vals de 30 euros, un per cada establiment que participa en la Ruta de Tapes Gaudí, entre totes aquelles persones que dipositin la butlleta que rebran cada cop que consumeixin una tapa, indicant les dades de contacte i dipositant-la a l’urna del mateix establiment.