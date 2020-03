Els xefs compartiran receptes des de casa

L’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona, l’AEHT, ha impulsat la iniciativa “Cuina’ns a casa”, amb què els xefs del territori compartiran les seves receptes perquè, durant el període que duri el confinament fruit del coronavirus, la gent les pugui reproduir a casa seva.



La campanya “Cuina’ns a casa” permetrà que els ciutadans puguin gaudir de la gastronomia dels restaurants de la demarcació, però amb la peculiaritat que ho faran amb les seves pròpies mans. Els xefs de diversos restaurants associats de tot el territori compartiran amb els seguidors de les pàgines de Facebook i Instagram de l’AEHT receptes de la seva carta en format vídeo perquè les puguin fer a casa durant el període que duri el confinament. Aquesta és una acció sorgida de la solidaritat que aquesta situació atípica està generant a la nostra societat.



Tot i aquesta iniciativa, que és un xut d’optimisme, el sector hoteler de la demarcació, com segurament molts altres, es troba col·lapsat i amb una gran preocupació per les conseqüències econòmiques que aquestes mesures preventives poden generar sobre els establiments del sector. L’AEHT, entitat amb més de 600 establiments associats, està treballant per donar resposta a la problemàtica i generant mesures que minimitzin les conseqüències que comporta la situació actual. La primera de les mesures adoptades és una carta que la FEHT (i totes les entitats que la conformen, entre elles l’AEHT) ha enviat a la presidenta de la Diputació de Tarragona i a tots els alcaldes del territori demanant suport expressat públicament i mesures concretes d’ajuda.



Aquestes són només dues de les actuacions que l’Associació d’Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT) està generant dia a dia des de la declaració de l’estat d’alarma. Però l’AEHT està treballant sense parar per generar iniciatives dirigides a minimitzar els efectes negatius que aquesta situació excepcional està tenint sobre els seus negocis i per oferir resposta a les qüestions que els socis puguin tenir.



Els associats poden contactar amb l’associació per correu electrònic a aeht@aeht.es, al 977 239 600 i a través de les xarxes socials de l’AEHT. L’associació també ha habilitat un espai web amb informació actualitzada sobre la normativa, mesures i informacions diverses que afecten el sector relatives al Covid-19 que es podran consultar a través del web de l’AEHT.