El foc encén el Fire a l’Hotel W Barcelona

W Barcelona.

Fire és la darrera incorporació del mediterrani Hotel W de Barcelona. Un restaurant obert a finals del mes de gener on la flama és el punt d’unió entre els plats d’una carta que té el contrast de gustos i tècniques, i els productes ecològics, conscients i d’excel·lent qualitat com a principal aparador. La seva proposta és que la simplicitat és la clau de la sofisticació. A Fire no espereu una “simple” carn a la barbacoa o un peix “torradet” per fora i poc cuit per dins. Si bé el foc és la matèria primera de la cocció, el que proposa l’equip del restaurant és crear sabors inèdits sobre la base de la fusió d’ingredients coneguts.



Fire compta amb una televisiva i millenial xef com és Carlotta Delicato, que als seus 26 anys acabats d’estrenar ha assumit el repte de dirigir la cuina del Fire, un repte que li ha proposat Roman Gernoth, xef executiu del W Barcelona: “Estic molt agraïda per l’oportunitat que m’ofereix W Hotels. Tenim un equip dinàmic amb molta energia i apassionat pel que fem. Això ho volem transmetre a taula”, exposa una Delicato que juga amb foc i no es crema.



Tot i que la cuina del Fire està tancada al públic per la situació excepcional que estem vivint, apunteu-vos aquesta recomanació gastronòmica per a quan puguem tornar a recuperar la normalitat desitjada: “De moment estic confinada a casa i he convertit la meva cuina en un laboratori d’I+D en cuina per fer noves propostes de plats de cara a l’estiu. Cuinar ara per a dues persones al meu domicili em resulta estrany”, explica Delicato. Gastronomia autèntica, ecològica i de quilòmetre zero, les propostes gastro del Fire giren entorn al foc, amb carns i peixos i una evident modernitat amb possibilitats d’àpats vegetarià i una base realfooder.



A la seva carta destaquen talls clàssics com el tomahawk de dos quilos (ja esteu tots i totes avisats); un altre plat singular del Fire és la sopa de ceba amb formatge Idiazabal, servida dins la mateixa ceba amb què s’ha cuinat la sopa, que se sotmet a una cocció de set hores a baixa temperatura. Entre els plats per a vegetarians destaca el porro carbonitzat servit amb romesco i les seves cendres, que és “una de les joies de la corona” explica Delicatto, i afegeix que “és difícil definir un únic plat estrella partint simplement del fet que la carta anirà jugant i variant amb les diferents temporades dels nostres productes, amb què obtindrem com a resultat una gran varietat de plats estrella”, desvetlla la xef italiana.



Per postres us recomanem caure en la temptació d’un potent cacau, una cúpula de xocolata amb afegits d’altres preparacions d’aquest aliment. Tot en una elèctrica atmosfera en què l’ambient es transforma quan el dia es transforma en nit, amb tonalitats vermelles i verd pi, recreant un espai atrevit igual que glamurós. Descobriu més a firebarcelona.com. Fire us envairà un foc gastronòmic i no us cremareu!