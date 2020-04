DO Tarragona: #casanostraescasavostra

La DO Tarragona ha presentat un flyer informatiu que porta per títol “La DO Tarragona a casa”, que s’acompanya amb el hashtag #casnostraescasavostra. Amb aquesta iniciativa, qualsevol ciutadà pot connectar directament amb els cellers que fins ara ja feien venda online o que aquests dies estan posant en marxa la venda directa a domicili per tal de donar sortida als seus vins. En el llistat publicat i distribuït digitalment s’hi troben les dades (web, mail, telèfon i fins i tot persona de contacte) de la vintena de cellers que han posat els seus vins a disposició del consumidor final.



L’objectiu d’aquesta iniciativa és fer costat a l’esforç dels cellers, alguns cellers de tipus familiar i de petites dimensions, que tenen grans dificultats per arribar a la gran distribució, que és la que continua funcionant amb una certa normalitat. Per aquest motiu i durant la crisi del coronavirus, alguns cellers que fins ara no oferien el servei de repartiment a domicili han volgut potenciar-lo. No cal dir que els enviaments es faran seguint escrupolosament la normativa actual i els consells de seguretat.

#casanostraescasavostra

Al mateix temps, amb el hashtag #casanostraescasavostra, des de la DO Tarragona s’anima a tots els consumidors a compartir a les xarxes socials els vins que els acompanyen durant el confinament. El Consell Regulador de la DO Tarragona deixa clar que “el consum de vi amb moderació és bo i que no suposa cap factor de risc durant el confinament”.



L’esforç de la petita distribució

Al mateix temps que s’intenta mantenir aquesta relació directa amb els clients, des de la DO Tarragona també es vol destacar l’esforç que petites botigues estan fent aquestes setmanes mantenint oberts els establiments en moments de greus dificultats econòmiques.

Tot i l’evident situació de crisi, la paràlisi del sector de la restauració i l’enoturisme, des del Consell Regulador es continua treballant en els nous reptes que es presentaran un cop aquesta situació de confinament s’alleugeri o es pugui tornar a una certa normalitat, conscients plenament de les dificultats afegides que es crearan.