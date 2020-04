La Diputació de Tarragona desinfecta espais públics de 79 municipis petits per evitar la propagació del coronavirus

Equip de desinfecció

La Diputació de Tarragona ha iniciat aquesta setmana les tasques de desinfecció d’espais públics en 79 municipis i entitats municipals descentralitzades (EMD) del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, mitjançant quatre equips especialitzats contractats per la institució. Aquesta nova mesura de la Diputació per fer front a l’emergència sanitària derivada del coronavirus es duu a terme en poblacions del Camp de Tarragona de menys de 500 habitants i en localitats de les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès de menys de 1.000. Es tracta en tots els casos de localitats petites i que, per tant, tenen menys capacitat econòmica per dur a terme aquest servei preventiu.

Les quatre brigades itinerants encarregades de la desinfecció actuen en una mitjana de 15 municipis al dia. A cadascuna de les poblacions, ruixen carrers principals o places i altres espais públics que es consideren estratègics des del punt de vista del contagi (contenidors de la brossa; davant de botigues d’alimentació, de la farmàcia, de l’Ajuntament i de centres d’atenció sanitària). Ho fan amb una solució d’hipoclorit sòdic al 0,1% (20 ml de lleixiu per litre d’aigua), d’acord amb les indicacions tècniques del Ministeri de Sanitat. A cada poble, les brigades realitzaran una desinfecció cada quatre o cinc dies, mentre es consideri adient atesa la situació sanitària. El servei està coordinat pel Servei d’Atenció al Territori (SAT) de la institució.

Aquesta mesura de la Diputació de Tarragona per donar suport als ajuntaments de la demarcació davant la crisi del coronavirus se suma a altres accions que la institució ha dut a terme fins a la data, amb el mateix objectiu. En són alguns exemples l’adquisició d’equips de protecció individual (mascaretes, guants, hidrogel i bates) per a ajuntaments de municipis petits, o les mesures extraordinàries per garantir la liquiditat dels consistoris per tal que puguin assumir amb més facilitat les despeses derivades de la crisi sanitària.

Amb totes aquestes accions, i d’altres que es posaran en marxa properament, la Diputació de Tarragona vol ser, ara més que mai, al costat del món local, per intentar donar resposta a les peticions dels ajuntaments de la demarcació per tal de mitigar els efectes de la greu crisi sanitària generada per la COVID-19.