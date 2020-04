Valls destinarà 150.000 euros en ajuts urgents i drectes a comerços i serveis de proximitat afectats pel Covid-19

L’Ajuntament de Valls aprovarà aquest mateix mes d’abril una partida extraordinària de subvencions directes a comerços i establiments, activitats i serveis de proximitat que s’han vist afectats per la crisi del Covid-19. En concret, el consistori dotarà amb 150.000 euros ajuts directes a tots els comerços, així com bars, restaurants, centres d’estètica i perruqueries, entre d’altres activitats de proximitat, en una mesura de suport al conjunt del teixit comercial i de serveis de Valls que s’han vist obligats a tancar.

L’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, ha informat aquest matí de la mesura als diferents portaveus dels grups polítics municipals que s’espera aprovar aquest mes d’abril en un ple extraordinari. El ple haurà d’aprovar l’aplicació i incorporació de 150.000 euros que es destinaran exclusivament a comerços i serveis de proximitat, a través d’unes bases de subvenció que regularà la concessió d’aquests ajuts de suport directe. Per facilitar al màxim la tramitació i concessió dels ajuts, el titular només haurà de declarar que la seva activitat s’ha vist afectada per l’estat d’alerta pel Covid-19 i aportar la documentació de despeses, per exemple, de les quotes d’autònoms o rebuts de costos d’electricitat, aigua o lloguer, entre d’altres.

L’Ajuntament destaca la importància d’activar ara mesures urgents de suport al comerç i serveis que han vist reduïts dràsticament els seus ingressos a causa del Covid-19 i que tenen dificultats de liquiditat i tresoreria. A més però, el consistori reitera que aquestes primeres mesures s’hauran de complementar amb altres accions de suport i promoció del comerç i activitats de serveis de Valls, com un dels pilars econòmics fonamentals de la ciutat. Per això mateix, aquestes iniciatives s’aniran ampliant junt amb altres accions de reforç en altres àmbits, en especial de suport social a col·lectius, persones i famílies més vulnerables, treballadors afectats pels tancaments temporals d’empreses i activitats, així com línies de suport al teixit productiu.

L’Ajuntament ja va aprovar un primer paquet de mesures econòmiques, fiscals i socials. En aquest sentit, una de les primeres decisions adoptades per l’Ajuntament va ser la reducció de les taxes d’ocupació de via pública, d’una manera especial a les terrasses de bars i restaurants i als paradistes dels mercats de la roba i la verdura que han hagut de tancar. En concret, en aquests casos es reduirà la taxa amb l’import que es correspongui pels dies de tancament. També es va acordar ajornar el pagament dels impostos i taxes com el de vehicles, guals i cementiri que iniciaven el període de recaptació el mes de març, a més del retorn de les quotes i preus públics de serveis i equipaments que van tancar com el Patronat Municipal d’Esports o el Centre Cívic, entre d’altres.

A la vegada s’estan estudiant altres accions de caràcter fiscal, cohesió social i incentivació econòmica per tal de reduir les afectacions que l’actual situació està provocant entre la població, comerços, empreses i activitats. Aquestes mesures, en l’àmbit de competència municipal, volen complementar les que es puguin adoptar per altres administracions.