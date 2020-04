Valls crea una xarxa solidària de voluntaris per donar suport a persones vulnerables pel Covid-19

L’Ajuntament de Valls ha activat des d’avui mateix l’anomenada Xarxa Solidària de Valls, una iniciativa que coordinarà les iniciatives d’ajuda de voluntaris que volen oferir suport i les que necessiten ajuda arran de l’emergència sanitària pel Covid-19 i l’actual situació de confinament. Des d’aquest matí, els voluntaris poden donar-se d’alta des del portal web municipal www.valls.cat/xarxasolidaria, mentre que les persones que necessitin suport ho poden sol·licitar a través del telèfon d’atenció 608 149 450 (de dilluns a divendres, de 10h a 13h i de 17h a 19h) o bé al mail xarxasolidaria@valls.cat .

Aquesta iniciativa coordinada des de la regidoria d’Acció Comunitària, Participació i Igualtat de l’Ajuntament amb altres àrees com l’Oficina d’Atenció Ciutadana, TIC i Afers Socials incorporarà ciutadania voluntària i entitats que estan organitzant accions al territori, per tal de donar suport amb les màximes garanties de seguretat per a totes les parts. En aquest sentit, cal remarcar que els voluntaris hauran de tenir entre 18 i 55 anys i s’han establert les instruccions de seguretat a seguir per evitar que es posin en risc a ells i a les persones que atenen.

Els que necessitin suport la poden sol·licitar al telèfon 608 149 450 o bé per mail a xarxasolidaria@valls.cat

A més, aquest servei tindrà en tot moment el suport i estarà acompanyat i gestionat per tècnics municipals. La iniciativa segueix les instruccions del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat per a l’organització de persones voluntàries per donar suport a persones vulnerables.

S’han establert ja les primeres línies de treball i ajuda, especialment a persones grans o famílies en situació de vulnerabilitat, com pot ser fer la compra d’aliments i/o medicaments, l’acompanyament telefònic a persones que es troben soles o l’atenció emocional també per telèfon i la derivació, si es dona el cas, a suport psicològic.

A partir d’avui els voluntaris es poden donar d’alta a la web municipal

Aquest projecte de voluntariat permetrà ampliar encara més els serveis d’atenció a col·lectius vulnerables que, des de l’inici de l’emergència, ja es van reforçar des dels Serveis Socials Municipals, així com per part d’entitats socials i voluntaris de protecció civil. Amb la prolongació en el temps del confinament a casa per la situació d’alerta sanitària, aquest servei de voluntariat permetrà coordinar i reforçar l’atenció a les persones que més ho puguin necessitar.