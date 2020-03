USPAC demana mesures urgents degut a la propagació a la Comissaria de Mossos de Valls

Dos agents de Mossos d’Esquadra en un control a Valls. Foto: El Vallenc.

L’USPAC demana test per la detecció de “covid19” i confinament per tots els agents amb simptomatologia, aïllats i que hagin estat en contacte estret amb positius de la Comissaria de Valls i de la Sala Regional de Comandament de Reus així com mesures més contundents.



Degut a la gran propagació d’aquest virus a la Comissaria de Valls, actualment amb dos positius confirmats i ingressats a un hospital i amb 20 agents aïllats i amb simptomatologia “demanem mesures urgents i que es facin els test a tots aquests companys per tal d ́evitar seguir sent transmissors del virus”, cada dia que passa “tenim un nou cas i els companys segueixen amb risc de ser contagiats. El primer cas amb simptomatologia el vam tenir el dia 13 de març i el primer positiu confirmat el 23 de març, fins ahir no es va dur a terme la desinfecció de la comissaria. En cas de fer les proves veuríem si els 20 aïllats serien positius i s ́hauria de confinar tots els efectius de la comissaria per prevenció”, afirmaven en un comunicat.

En el cas de la Sala Regional de Comandament de Reus, “ens trobem amb dos casos confirmats i també amb companys amb simptomatologia i aïllats. Les mesures adoptades a aquesta Sala si han estat immediates ja que al dia següent es va desinfectar i estan a l ́espera de realitzar test a tots els companys amb simptomatologia i aquells que han tingut contacte estret amb els positius. Des de Subdirecció General de Recursos Humans però ens informen que no tenen test i no saben quan en tindran“, seguien explicant en el comunicat.

En aquest sentit, afirmaven que “seguim insistint i portem des del dia 13 de març, en el cas de Valls, que és prioritari fer les proves a tots aquells que tinguin símptomes i aïllar als companys que hagin tingut un contacte estret amb positius confirmats, és la forma de tallar el risc de transmissió del virus. La desinfecció de la comissaria no és suficient si segueixen treballant possibles transmissors. “De no fer-ho seguiran posant en risc a companys, familiars i ciutadans”.

El comunicat acabava dient que “Si volem deixar de ser vectors del covid19 s ́han de prendre d ́una vegada per totes mesures contundents, que passen per fer test, aïllament i confinament si és necessari a la comissaria de Valls i també a la resta de llocs que es trobin en situació similar.”