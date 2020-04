Vídeo | Un vallenc ferit en caure d’un terraplè

L’home era traslladat a l’Hospital. Foto: El Vallenc

Un home de 37 anys que vivia en un immoble del paratge d’en Gassó de Valls ha caigut del cel obert de casa seva que sembla ser d’uralita i ha quedat ferit de diversa consideració, encara que no es pateix per la seva vida.

Segons els Bombers, l’avís de l’accident ha estat minuts després de dos quarts de 5 de la tarda, i han dit que un home havia caigut de diversos pisos d’altura.

Ràpidament han anat al lloc dels fets diverses dotacions del SEM, de la Policia Local i dels Bombers. Fins i tot hi va anar un helicòpter del SEM, per si havien de prendre’l a un hospital de manera urgent. Al final l’han pres en ambulància fins a un hospital al veure que al final no ha estat tan greu com en un principi es podia apuntar.

ACTUALITZACIÓ

L’home ha caigut d’un quart pis, concretament d’un cel obert d’un quart pis a un pàrquing. Des del servei d’emergències informen que s’ha traslladat a l’Hospital Joan XXIII on ha quedat internat amb diferents politraumatismes però no es pateix per la seva vida. Finalment el seu pronòstic és de menys greu.