Quatre morts, totes a Igualada, i 188 nous casos eleven a 903 els positius i a 12 les persones que han perdut la vida

Quatre persones amb coronavirus han mort en les últimes hores, totes elles relacionades amb el brot d’Igualada. En total ja han mort 12 persones as Catalunya, 7 d’elles a la capital de l’Anoia. A més, s’han detectat 188 nous casos, que eleven a 903 el total de positius comptabilitzats.

Els quatre morts són dues dones de 71 i 77 anys i dos homes de 92 i de 71 anys, tots ells amb factors de risc associat. Hi ha 52 persones en estat greu. Del total d’infectats hi ha 72 professionals sanitaris. A Igualada hi ha 70 positius confirmats, tres en estat greu. Aquí s’inclouen els set morts. Del total de casos d’aquest brot, n’hi ha 41 que són professionals sanitaris.