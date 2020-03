Quatre detinguts a Valls en una operació contra la droga

Furgoneta portada per la Guardia Civil per prendre els detinguts.

Agents de la Guàrdia Civil han portat a terme durant el matí d’aquest dimecres 11 de març diversos escorcolls a Valls per delictes relacionats amb la venda de drogues i amb la finalitat de desarticular una banda organitzada. Els escorcolls han començat minuts abans de les 9 del matí i s’han allargat unes hores.

Segons ha pogut saber Elvallenc.cat, els escorcolls s’han fet en pisos i locals del carrer Lluís Martinell i el carrer del Tren. Al final s’han fet quatre detencions, dues de nacionalitat de països de l’Europa de l’Est i dues de nacionalitat espanyola.

Es tracta d’una operació feta i coordinada per la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Barcelona amb diferents operacions i detencions arreu del territori català, que aquest dimecres han estat a Valls i el dimarts es van fer a les localitats de Constantí i de la Pobla de Mafumet. En l’operació que s’ha fet a la capital de l’Alt Camp hi han participat furgonetes i vehicles de la Benemèrita de Barcelona, la majoria dels quals han aparcat al carrer del Tren, encara que també hi havia vehicles sense retolació.

Les operacions han estat ordenades per un jutjat de Vilanova i la Geltrú que investiga una banda que traficava drogues. A aquestes detencions fetes a Valls cal afegir-hi les dues detencions que es van fer dimarts en una altra operació antidroga feta a Constantí i a la Pobla de Mafumet —en aquest cas en registres a pisos del carrer Sant Carles i la Rambla Nova.