Persecució policial per Valls entre un motociclista i la policia local

La matinada de dimecres, 25 de març, hi va haver pels carrers de Valls una persecució policial amb un conductor de motocicleta que no es va parar quan els agents de la Policia Local li van demanar que ho fes.

Quan passaven uns minuts de les 5 del matí de dimecres, agents de la policia local que patrullaven per la zona de la Muralla del Carme van observar com una motocicleta estava circulant i fent salts per la plaça del Carme. El motociclista, en veure els agents, va escapar i es va iniciar una persecució.

En un primer moment la motocicleta es va dirigir cap al Portal Nou, i seguidament va dirigir-se cap a la carretera de Tarragona amb la clara intenció de sortir de la capital de l’Alt Camp. La motocicleta va agafar la carretera N-240 en direcció a Vallmoll, però a l’altura de l’entrada al camí per anar al Club Tennis Valls, de cop l’individu va saltar de la moto, que va anar a terra, però el conductor es va aixecar i va poder escapar-se de la persecució policial.

La Policia local va agafar la moto, de marca Suzuki, per saber de qui era la motocicleta. Aleshores la policia local va poder comprovar que fou robada a Reus el passat dilluns, segons consta en un denúncia feta a la capital del Baix Camp.

La motocicleta fou tornada al seu legítim propietari amb els danys corresponents ocasionats per la caiguda final.