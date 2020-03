Operació antidroga en curs a Valls amb almenys un detingut

Els fets han passat a prop de la caserna de la Guàrdia Civil de Valls. Foto: El Vallenc

Agents de la Guàrdia Civil estan fent des de minuts abans de les 9 del matí d’aquest dimecres, 11 de març, diversos escorcolls a Valls per delictes relacionats amb la venda de drogues i amb la finalitat de desarticular una banda organitzada.

Segons ha pogut saber Elvallenc.cat, és una operació feta i coordinada per la Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona amb diferents operacions i detencions arreu del territori català, que aquest dimecres es fa a Valls i ahir, dimarts, es va fer a la localitat de Constantí.

L’operació no està tancada i en aquests moments almenys hi ha hagut una detenció a Valls. L’operació ha portat a la capital de l’Alt Camp furgonetes i vehicles de la Benemèrita de Barcelona, que han aparcat la majoria al carrer del Tren, encara que també hi havia vehicles sense retolació.

En breu s’ampliarà la informació.