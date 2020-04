VÍDEO | “Sant Jordi suposa una quarta part de les vendes anuals”

Enguany es presenta un Sant Jordi diferent arran de la crisi del coronavirus, ja que ha obligat a traslladar al 23 de juliol la festa dels llibres i de les roses. Així ho anunciava la Cambra del Llibre, que aplega diversos representants del sector editorial i el Gremi de Floristes, el dimarts passat. No obstant, de cara al 23 d’abril algunes llibreries i floristeries de la comarca han apostat per la venda de roses i llibres a domicili.

Aquest és el cas de la Llibreria Roca de Valls, que s’ha afegit a dues plataformes per vendre llibres des del confinament. Per una banda, s’ha adherit al projecte Llibreries obertes, que et permet comprar un llibre i anar a recollir-lo un cop s’hagin obert les llibreries. En aquest sentit, la seva propietària, la Júlia Secall, explica que també s’han apuntat a la iniciativa SlowShopping, a través de la qual reben comandes de llibres que després reparteixen per diversos municipis de la comarca. Tanmateix, Secall apunta que haver d’afrontar un Sant Jordi confinats “és un drama tant socialment com econòmicament, ja que una festa com la de Sant Jordi suposa una quarta part de les vendes anuals”, remarca Secall. La llibretera també ha lamentat que estan “molt supeditats als llibres que tenen en estoc, ja que més de la meitat dels llibres que havien de rebre per la Diada no han arribat perquè moltes editorials han fet ERTES o directament han tancat”.

Secall també destaca la “competència deslleial” de plataformes com Amazon, que aquests dies assegura que és “molt més forta” i d’alguns grups editorials que no serveixen a les llibreries, però sí que fan venda directa a través de les seves pàgines web. Malgrat això, la Júlia també es mostra agraïda amb el suport que estan rebent de la clientela fidelitzada i d’algunes editorials que, per contra, han canalitzat les vendes que han fet través de la seva web cap a les llibreries per ordre dels clients que han comprat el llibre.

Les roses també són un element essencial durant la Diada de Sant Jordi, que enguany també patirà els efectes de la crisi del coronavirus. En Joan, propietari de la floristeria Moments de Valls, ha assegurat que les pèrdues són “molt grans”, ja que aquest dia “suposa entre un 30 i un 35% de la facturació anual”. No obstant, el seu sector també s’ha hagut de reinventar, així que vendran la rosa de Sant Jordi a través de les seves xarxes socials i les repartiran a domicili, explica el Joan.