Les colles castelleres a punt per tornar als assajos

L’assaig de canalla de la Colla Joves va començar el 19 de febrer. Foto. Colla Joves

Les dues colles dels Xiquets de Valls estan a punt de començar els assajos de la nova temporada castellera. Aquest 2020 no és un any qualsevol, és any de Concurs i a més s’està a tocar de les Decennals, fet que farà que per a les colles castelleres la temporada s’allargui encara més.



Amb la memòria encara ben present de l’exitosa temporada passada —la Vella va acabar al capdamunt del rànquing casteller, i ambdues van aconseguir carregar el primer 3de9 sense folre de l’època moderna—, les dues colles obren una nova temporada, plena de reptes.



La Colla Joves Xiquets de Valls comença avui mateix, divendres 6 de març, amb el primer assaig de la temporada. Després de l’assemblea extraordinària en què es donava a conèixer el nou cap de colla, Jaume Martí, avui els vermells tornen a la feina i Martí dirigirà el primer assaig de la colla. Els assajos de la canalla van començar el passat 19 de febrer.



La Colla Vella, per la seva banda, que demà té assemblea general, va començar divendres amb els assajos de canalla, però deixa el primer assaig general per al pròxim divendres dia 13 de març.