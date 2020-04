L’any 2019 els Mossos van tractat més de 2.800 delictes

Segons dades oficials de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) Alt Camp-Conca de Barberà dels Mossos d’Esquadra, s’han tramitat un total de 26.146 delictes en els vuit darrers anys sencers, és a dir, des del 2011 fins a finals del 2019. Amb fluctuacions puntuals, la majoria dels anys el nombre de delictes se situa en els 3.000 entre les dues comarques que formen part d’aquesta ABP.



Tal com es pot veure en el gràfic dels darrers nou anys, l’any amb més delictes registrats ha estat el 2013, en què hi va haver 3.127 delictes, i l’any amb menys fou el 2016, amb només 2.643 delictes. L’any passat se’n van registrar un total de 2.823



Per delictes

Dels vint-i-dos grups de delictes tipificats a la base de dades de Mossos d’Esquadra, n’hi ha alguns dels quals curiosament en els darrers nou anys no se n’ha denunciat cap cas, ni a la comissaria de Valls ni a la de Montblanc. En aquest grup hi trobem els casos de delictes contra els drets dels ciutadans estrangers o els delictes contra la Hisenda pública i la Seguretat Social. També cal destacar el grup de delictes contra els drets dels treballadors, dels quals només n’hi ha un que data del novembre del 2012.



Per la part contrària, el grup de delictes que suma més denúncies és el grup contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic, que representen el 70,41% del total de delictes, ja que són 18.408 dels 26.143 totals. En aquest grup hi ha els delictes principals que es donen a l’ABP, com són danys (1.943 delictes), estafes (2.192 casos), furts (3.702 delictes), ocupació d’immobles (195), robatori amb força (7.808 delictes), robatoris dins de cotxes (1.302 casos), robatori amb violència i intimidació (486) o robatori i furt d’ús de vehicles (415 casos denunciats).



El segon delicte més denunciat en els darrers nou anys a l’ABP Alt Camp-Conca de Barberà són les faltes contra el patrimoni, amb 4.063 denúncies, encara que en aquest cas cal fer un matís important. Aquests casos queden registrats fins al juliol del 2015, en què, per canvi de normativa del Codi Penal, aquestes faltes ja no es registren com a tals i passen a computar en altres grups de delictes



El tercer gran i important grup de delictes és el de lesions, en què s’han presentat un total de 1.122 denúncies. El quart gran grup de delictes en aquesta ABP són els delictes contra la llibertat, amb 940 casos (com són amenaces, coaccions, detencions il·legals, o segrestos).