La província supera el centenar de morts per Covid-19

Segueix augmentant les xifres de morts i contagiats per coronavirus a la província de Tarragona. Les persones confirmades amb la Covid-19 a tota la demarcació tarragonina són 1.206, segons les darreres dades facilitades per Salut aquest dimecres 8 d’abril, el que representa 54 més que fa 24 hores. En aquest sentit, en el darrer dia es comptabilitzen 7 morts més. En total, a la província ja es registren 104 víctimes mortals per Covid-19, 94 al Camp de Tarragona i 10 a les Terres de l’Ebre.

En aquest sentit al Camp de Tarragona en el dia d’avui s’han registrat 7 morts i un total de 49 nous casos, elevant la xifra a 1.078 casos confirmats des de l’inici de la pandèmia i un total de 94 difunts. Del total de casos confirmats hi ha 285 ingressats, dels quals 61 es mantenen en ingrés a l’UCI.

Pel que fa a les Terres de l’Ebre avui hi ha hagut 5 casos confirmats de coronavirus, elevant a 128 el nombre de casos acumulats. A la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre la xifra de morts total és de 10 i 128 de casos acumulats positius. D’aquests, hi ha un total de 25 ingressats, dels quals 10 es mantenen en ingrés a l’UCI.