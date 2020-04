La Policia Local obre expedient a un bar de Valls que va obrir durant el confinament

Imatge de la Policia Local de Valls.

La Policia Local en la darrera setmana, del 8 al 16 d’abril, ha posat un total de 22 denúncies. Ara bé, cal fer un matís important: la majoria de les denúncies fetes en aquests darrers dies es van posar entre el 13 i el 15 d’abril, i en canvi el període de Divendres Sant a Diumenge de Pasqua només es va posar una sanció a Valls. Segons fonts policals la majoria de sancions van ser per va voler sortir de casa buscant qualsevol argument i aprofitant la decisió d’obrir el confinament a altres sectors econòmics no essencials.

Destaca un cas considerat greu. La Policia Local informa que un bar vallenc va obrir les portes oferint servei a un grup de clients que anaven a treballar. La Policia va obrir una sanció a l’establiment i sancions a les persones que eren a l’interior de l’establiment.

Per tant, per ara, fins a dia d’avui el nombre de sancions posades per la Policia Local de Valls per saltar-se el confinament és de 105: 31 posades en tres setmanes de març i 74 posades en els primers quinze dies d’abril. A més a més de 6 detencions: 2 al març i 4 en el que portem d’abril.